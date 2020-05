Dringendes Bedürfnis: Überraschungsgast auf Toilette löst Polizeieinsatz aus

Ein dringendes Bedürfnis hat eine Frau in Singen dazu gebracht, in eine fremde Wohnung einzudringen. Von dem folgenden Polizeieinsatz berichtet das Konstanzer Präsidium auf Facebook.

Die 51-jährige Frau war demnach am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Ekkehardstraße in Singen zu Fuß unterwegs, als sie dringend eine Toilette aufsuchen musste. In ihrer großen Not sei sie durch eine offen stehende Haustür eines Wohnhauses direkt ins Badezimmer gelangt, schreibt die Polizei. Dort habe sie ihr Bedürfnis erledigt und schnell wieder verschwinden wollen.

Der Plan sei fast aufgegangen. Beim Hinauseilen bemerkte sie jedoch laut Bericht der Wohnungsinhaber und alarmierte die Polizei. Die Beamten des Reviers konnten die Sache dann schnell aufklären. Eine Strafanzeige wurde nicht erstattet. Zum Ende der Mitteilung heißt es: "Die Frau war in jeglicher Hinsicht erleichtert."