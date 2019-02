Dream Theater beim Hohentwielfestival

Mit weltweit insgesamt 15 Million verkauften Platten und zwei Nominierungen für den Grammy A-Award ist Dream Theater eine der erfolgreichsten Progressive-Metal-Bands überhaupt. Mit „Distance Over Time“ erscheint jetzt das 14. Studioalbum des US-amerikanischen Quintetts. Im Juni und Juli 2019 kommen Dream Theater für drei weitere Konzerte nach Deutschland: Am 26. Juni nach Dresden (Junge Garde), am 27. Juni nach Berlin (Tempodrom) und am 22. Juli nach Singen zum Hohentwielfestival. Für ihr neuestes Album „Distance Over Time“ sei die progressive Metal-Band laut Pressemitteilung ungewohnte Wege gegangen. Die Mitglieder von Dream Theater zogen sich für vier Monate ins abgeschiedene Monticello im US-Bundesstaat New York zurück, um dort in den Yonderbarn-Studios gemeinsam zu arbeiten. Heraus kam eine Platte, welche die Band zurück zu ihren Wurzeln führt. „Distance Over Time“ befasst sich mit schwierigen Themen, spiegelt aber auch Freude und Leidenschaft wider, die Dream Theater ebenso als Live-Band auszeichnet. Das Quintett um James LaBrie (Vocals), John Petrucci (Guitars), Jordan Rudess (Keys), John Myung (Bass) und Mike Mangini (Drums) ist für seine energiegeladenen Konzerte bekannt. Tourveranstalter: Vaddi Concerts; Tickets erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Nummer 01806/570070 oder online unter www.vaddi.tickets. Foto: Veranstalter