Die Ukulele klingt wieder

Nichts kann dieses kleine, vierseitige Instrument verstummen lassen, auch wenn es letztes Jahr nur versteckt in den Wohnzimmern erklang. Doch nun ist es wieder soweit: Zum 6. Mal veranstaltet der Ukulelenclub Konstanz das zweitägige Konstanzer Ukulele-Festival „Lake a Lele“ mit Rahmenprogramm und VIP-Empfang.

Start ist am Freitag, 1.Juli, mit der „Open-Mic Night“ im Restaurant Wessenberg in der Konstanzer Wessenbergstr. 41. Dort zeigen von 19 bis 22 Uhr Ukulelespieler bei Kurzauftritten ihr Können. Hier besteht auch die Möglichkeit sich noch spontan vor Ort anzumelden.

Am Samstag, 2. Juli, finden ab 9.30 Uhr verschiedene Workshops statt, sowohl für die Ukulele, aber auch für Hulatanz. Die Workshops richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Start des Bühnenprogramms in der Konzertmuschel des Stadtgartens ist um 15 Uhr.

Der Ukulelenclub Konstanz hat es auch dieses Jahr geschafft ein interessantes und abwechslungsreiches Programm auf die Bühne zu bringen. Dabei ist es ihm gelungen mit Charlie Fischer und Elisabeth Pfeifer zwei der renommiertesten Ukulelespielerinnen der Schweiz und Deutschlands zu gewinnen. Darüber hinaus wird dem Publikum ein bunter Mix verschiedenster Musikrichtungen geboten: Von Pop bis Rock, von Country bis Soul, Oldies und Klassik und natürlich typisch hawaiianischen Klängen. Und so wird die musikalische Vielfalt der Ukulele in einem der schönsten Orte am See präsentiert. Es gibt genügend Sitzmöglichkeiten und auf dem Rasen bietet sich immer ein Plätzchen, um bei einem Picknick der Musik zu lauschen. Der Eintritt zum 6. Konstanzer Ukulele-Festival „Lake a Lele“ ist frei.