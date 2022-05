Die Toten Hosen spielen im Konstanzer Bodenseestadion

2022 feiern Die Toten Hosen ein rundes Jubiläum. Deshalb laden sie zur großen Geburtstagsparty ein: „Alles aus Liebe - 40 Jahre die Toten Hosen“, heißt das Motto. Am Samstag, 3. September, machen die Toten Hosen Station im Konstranzer Bodenseestadion. Anlässlich der Feierlichkeiten zum runden Geburtstag gönnen sich Die Toten Hosen nicht nur eine große Tournee. Bereits am 27. Mai erscheint ihre Werkschau als Vierfach-Vinyl-LP-Box, Doppel-CD und digital. Von den 19 großen Stadion- und Open Air-Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind bereits viel ausverkauft.. Für Bodenseestadion gibt es aktuell noch Tickets. Der Ticketpreispreis beträgt 68 Euro, inklusive MwSt. zzgl. Liefer- und Versandkosten. Der Ticketpreis enthält alle Gebühren. Gäste: sind Royal Republic und die Band Leoniden. Einlass ist um 16 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Tickets gibt es unter www.dth.de und bei allen bekannten VVK Stellen. Foto: Robert Eikelpoth