„Click & Meet“: In Konstanz darf wieder eingekauft werden

Das Landratsamt hat am Donnerstag die Unterschreitung der Inzidenzen auf seiner Website bekannt gegeben. Die Lockerungen gelten zwei Tage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung, also ab Samstag, 8. Mai. Weitere Details gibt es auf

Gute Nachrichten für alle Konstanzer und die, die planen, der Stadt am Wochenende einen Besuch abzustatten: Ab Samstag, 8. Mai, ist aufgrund der Unterschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 150 an fünf aufeinander folgenden Werktagen im Landkreis Konstanz die Öffnung von Ladengeschäften für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum, sogenanntes „Click & Meet“, wieder möglich. Das teilt das Landratsamt Konstanz in einer neuen Presseinformation mit.

Von 142 auf 99

Im Landkreis Konstanz lag die Sieben-Tages-Inzidenz am 30. April bei 142, am 3.Mai bei 126, am 4. Mai. bei 117, am 5. Mai bei 108 und am 6. Mai bei 99.