Chippendales heizen in Singen ein

Die heißeste und erfolgreichste „Male Revue“ der Welt kommt nach ihrer pandemiebedingten Zwangspause mit einer neuen Show zurück nach Europa: Vom 19. Oktober bis 27. November werden die heißbegehrten Gentlemen der Chippendales mit Manschetten und Fliege wieder für ihre Fans tanzen, strippen, singen und schwitzen – darunter auch am 3. November in der Stadthalle in Singen, heißt es in einer Ankündigung.

In über vier Jahrzehnten sind die Männer der Chippendales vor mehr als 100 Millionen Frauen in über 100 Ländern aufgetreten, haben über 1,2 Millionen Tanktops zerrissen, 56 000 Fliegen und Manschetten getragen und wurden mehr als 70 Millionen Mal fotografiert. Jetzt bringen sie ihre preisgekrönte und sexuell maximal aufgeladene „Get Naughty“-Tour für 29 Termine nach Deutschland – so auch am Donnerstag, 3. November, ab 20 Uhr in der Stadthalle in Singen. Karten dafür kosten zwischen 51 und 71 Euro und sind erhältlich unter www.allgaeu-concerts.de.