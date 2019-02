Burgfest findet an zwei Tagen statt

Die Stadt Singen feiert 2019 die Eingemeindung ihres Hausbergs Hohentwiel vor einem halben Jahrhundert und somit auch das 50. Hohentwielfestival. Im Mittelpunkt steht das Burgfest, das aus diesem Anlass an zwei Tagen stattfindet, nämlich am Samstag, 20., von 13 bis 21.30 Uhr, und Sonntag, 21. Juli, von 10 bis 21 Uhr. Karten für den Burgfest-Besuch an beiden Tagen gibt es bis Samstag, 30. März, mit Frühbucher-Rabatt.

Sie gelten auch für die freie Hin- und Rückfahrt mit Bus und Bahn im Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB) sowie für die Busse von der Stadt bis zum Informationszentrum Hohentwiel auf halber Bergeshöhe. Kinder bis 14 Jahre in Begleitung haben auch beim zweitägigen Burgfest 2019 freien Eintritt und freie Fahrt im VHB.

Bei diesem Fest für die ganze Familie mit Programm auf 13 parallel bespielten Bühnen in Deutschlands größter Festungsruine gibt es wieder eine Menge Kleinkunst und Musik der verschiedensten Sparten, Kinderprogramme zum Mitmachen und eine internationale Bewirtung.

Am Burgfest-Samstag liegt der musikalische Schwerpunkt auf der Bühne der Unteren Festung in Erinnerung an die Geschichte des Hohentwielfestivals beim Jazz. Mittelalter-Vorführungen lassen an beiden Tagen die Geschichte der Burg und Festung Hohentwiel lebendig werden.

Für den guten Ton beim Burgfest sorgen Acoustic Moments, die Arlen Bacon Combo, Liedermacher Gianni Baratta, die Big Band 2.0, BlossBluez, die Dieter-Rühland-Band, Diva, Klaus Herrmann mit seinen Programmen El Ermano und The Way of Rock, das funkig-soulige Funkhaus, die Ghostriders, das Jazztrio des Gitarristen Gismo Graf, die A-cappella-Gruppe HörBänd, die Genesis-Tribute-Band Phil, Pigeons On The Gate, Recover, Sixty6, das Lake Side Jazz Orchestra, Sängerin Nicole Scholz und Band, die Musikkapelle aus Partschins in Südtirol, das Blasorchester der Stadt Singen und der Fanfarenzug der Singener Poppele-Zunft.

Viel Kleinkunst

Zum Kleinkunst-Aufgebot für Jung und Alt zählen der Akrobatik-Jongleur Daniel Hochsteiner, Bauchredner Perry, der Geschichtenerzähler Bertram der Wanderer, das Orpheus-Figurentheater, der musikalische Hühnerhaufen „CockTales und die musikalische Rattenbande PasParTout, The Suits mit Zauberkunst, Feuerjonglage und Einradartistik, Thomy der Weltenbummler mit seinem Kinderprogramm, der Ein-Mann-Zirkus Klarifari, die Hohentwieler Klingenkunst mit ihren Fechtvorführungen, das Schweizer Artistikduo Einz sowie die Zauberer Marco Miele, Charismo und Piccolo. Für kabarettistische Beiträge sorgen die Giftspritzer, die Kistenhocker, Anny Hartmann und Thomas Schreckenberger.

Der schon vom zweitägigen Burgfest 2015 zum 1100. Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung des Hohentwiels bekannte Scharfrichter zu Konstanz organisiert das historisch-mittelalterliche Lager, überwiegend mit regionalen Gruppen. Für eine internationale Bewirtung sorgen zahlreiche Vereine, diejenigen mit ausländischen Wurzeln zugleich auch noch für folkloristische Darbietungen auf dem Paradeplatz.