Bodensee-Schiffsbetriebe starten an Christi Himmelfahrt in die Saison

Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) wollen in der kommenden Woche (13. Mai) in die Saison starten. Das gibt das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt. „Aufgrund der aktuellen Corona-Inzidenzzahlen warten wir noch ein paar Tage ab. Aber da die Zahlen weiter sinken, sind wir sehr optimistisch, dass es an Christi Himmelfahrt losgeht“, sagt BSB-Geschäftsführer Frank Weber demnach. Nach aktuellem Stand ist der Saisonstart für Donnerstag, 13. Mai, geplant. Es werde zunächst einen Notfahrplan für den Überlinger See, den Obersee und den Untersee zwischen Radolfzell und Reichenau geben. Die Insel Mainau und die Landesgartenschau in Überlingen werden angefahren.

Falls es die Corona-Lage erlaubt, wollen die BSB eigenen Angaben zufolge noch vor Pfingsten mit dem Frühjahrs-Fahrplan starten. Die Bord-Gastronomie auf den Schiffen wird vermutlich nur einen Kioskverkauf anbieten dürfen. Sobald das Angebot ausgeweitet wird, informieren die BSB darüber.

Das Unternehmen hat laut der Mitteilung alle Vorbereitungen getroffen, um die Abstandsregeln und Hygienevorschriften zu erfüllen. Es sind auch Mundschutzmasken vorrätig.