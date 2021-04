Weiter keine Rundfahrten: Schiffe der BSB bleiben in den Häfen

Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) verschieben ihren Saisonbeginn wegen der aktuellen Infektionslage ein weiteres Mal. Das teilt das Unternehmen mit. Sie hatten gehofft, den ursprünglich für Ostern geplanten Beginn der neuen Schifffahrtssaison am 19. April nachholen zu können.

Das bedeutet, dass die 13 Ausflugsschiffe der BSB weiterhin in den Häfen bleiben. Wegen der Pandemielage haben die Schiffsbetriebe bereits mehrfach den Saisonstart verschoben. Zuletzt war der Startschuss der Weißen Flotte für den 2. April geplant.

Saisonstart auf Mai verschoben

„Ohne Feriengäste macht das keinen Sinn“, sagte der Sprecher der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB), Josef Siebler, Anfang April.

Laut Mitteilung hoffen die BSB jetzt darauf, dass sich die Situation im Mai verbessert. Ob die Schiffe dann wirklich in See stechen können, machen sie von sinkenden Infektionszahlen und von den Öffnungsperspektiven für andere touristische Attraktionen am Bodensee abhängig.

Trotz der aktuellen Infektionslage wieder touristische Fahrten anzubieten, sei ein falsches Signal. Die Menschen seien schließlich dazu aufgefordert, möglichst zuhause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren.

Die traditionelle Flottensternfahrt ist auf unbestimmte Zeit verschoben.