Bodensee-Schiffsbetriebe forcieren Umwelt- und Klimaschutz

Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) haben laut eigenen Angaben ihre Umwelterklärung erneuert, in der das Unternehmen über abgeschlossene und derzeit laufende Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen berichtet. Ein externer Gutachter hat nun erneut die Einhaltung der darin enthaltenen anspruchsvollen Kriterien bestätigt.

In der Erklärung legen die BSB weitere Maßnahmen für die kommenden Jahre fest. Grundlage der Umwelterklärung sei EMAS, das weltweit anspruchsvollste Umweltmanagementsystem. Im Jahr 2001 wurden die BSB als europaweit erstes Binnenschifffahrts-Unternehmen erstmals – und seitdem in ununterbrochener Reihenfolge – damit ausgezeichnet.

„Hinter uns liegen wegen der Pandemie schwierige Monate. Dennoch haben wir den Umwelt- und Klimaschutz bewusst nicht zurückgestellt, sondern im Gegenteil weiter vorangebracht“, erklärt Charlotta Skoglund, Umweltmanagement-Beauftragte des Unternehmens. „Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass diese Herausforderung absolute Priorität genießen muss.“ Deshalb sind die BSB 2021 dem Klimabündnis Baden-Württemberg beigetreten, in dem sich das Unternehmen öffentlich dazu bekennt, klimaneutral zu werden und den Gesamtenergieverbrauch zu reduzieren.

Pandemiebedingt fiel die Saison in diesem, wie schon im vergangenen Jahr, deutlich kürzer aus, was den Kraftstoffverbrauch der Flotte sinken ließ. „Aber auch der Durchschnittsverbrauch der Schiffe je Schiffskilometer ist gesunken. „Ein wesentlicher Faktor, der dazu beigetragen hat, sind auch die Economy-Trainings für unsere Schiffsführer, in denen sie lernen, so energiesparend wie möglich zu fahren“, so Skoglund.

Grundsätzlich seien die BSB dabei, die Flotte auf den Weg der Klimaneutralität zu bringen. So soll bereits in wenigen Monaten das erste Elektroschiff in Dienst gestellt werden.

Eine weitere Maßnahme war es auch, Wohnraum für Wasservögel zu schaffen. Die BSB und das Bodensee-Naturmuseum Konstanz haben gemeinsam Nistflöße für Wasservögel in den Häfen von Lindau, Friedrichshaufen und Konstanz installiert. Während der Brutzeit ist regelmäßig eine Museumspädagogin oder ein Museumspädagoge vor Ort in Konstanz, um Touristen und Einheimische auf die Flöße und bestehende Nester aufmerksam zu machen und Fragen zu beantworten.

Auch für die kommenden Jahre haben sich die BSB mehrere Ziele gesetzt: So soll in einem Pilotprojekt beispielweise das Motorschiff „Bayern“ neu motorisiert und dadurch auf synthetischen E-Fuel umgestellt werden, so wie auch perspektivisch die gesamte Flotte.