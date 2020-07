Baris Abak unterstützt Geflüchtete in Ausbildung

Über 440 Menschen aus 22 Ländern sind derzeit bei Handwerksbetrieben in der Region auf dem Weg in eine neue berufliche Zukunft. Seit April steht ihnen bei der Handwerkskammer Konstanz Baris Abak zur Seite. Das teilt die Handwerkskammer Konstanz mit. Laut Pressemitteilung bringt er Geflüchtete und Betriebe zusammen und unterstützt die Auszubildenden beim Einstieg in den Beruf.

„Meist geht es um die Ausbildungsreife, um Sprachkurse und die Begleitung im Bewerbungsprozess. Ich habe aber auch schon eine Tagesmutter organisiert, weil ein Auszubildender mit Familie sonst nicht pünktlich am Berufsschulunterricht hätte teilnehmen können“, berichtet Abak.

Der 42-Jährige ist mit den Spielregeln der Ausbildung als gelernter Stahl- und Betonbauer vertraut. Schon vor Jahren ist er aber in den sozialen Bereich gewechselt, hat Jugendliche bei der Berufsentscheidung begleitet, Migranten unterrichtet und junge Menschen von der Straße zurück in ein geregeltes Leben geholt.

Bei seiner neuen Aufgabe sieht er sich als Vertrauensmann und Brückenbauer: „Ich versuche, die Schnittstelle zwischen den Auszubildenden und den Betrieben zu bilden und möglichst viel gegenseitiges Verständnis zu vermitteln.“

Weltoffenheit – das sei auf Seiten der Betriebe eine wichtige Voraussetzung, um junge Menschen aus Syrien, Afghanistan oder Gambia gut ins Team integrieren zu können. Die Geflüchteten wiederum bräuchten einen starken Willen, um den Anforderungen in Berufsschule und Betrieb gewachsen zu sein. Mitbringen sollten sie nach Erfahrung des Experten Deutschkenntnisse auf B2-Niveau und möglichst auch schon Erfahrungen mit dem Alltag in Deutschland: „Sie sollten schon wissen, wie es hier läuft, damit sie sich auch wirklich ganz auf die Ausbildung konzentrieren können“, so sein Rat.