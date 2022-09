Bagger rammt und beschädigt eine Brücke

Auf der Westtangente der Landesstraße 221 in Konstanz ist am Dienstagmittag ein Bagger an einer Brücke hängen geblieben.

Wie die Polizei berichtet, brach dadurch auf der Unterseite der Brücke ein etwa 30 mal 40 Zentimeter großes Betonstück heraus. Gesperrt werden musste die Brücke nach Begutachtung durch einen Statiker aber nicht. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 63-jährige Fahrer des Baggers nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, weshalb sie ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einleiteten.