Bürger meldet „maskierte Personen“: Darth Vader löst Polizeieinsatz aus

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Singen: Weil über Notruf die Meldung eingeht, dass maskierte Personen mit Gewehrattrappen in der Fußgängerzone unterwegs seien, machen sich die Beamten am Sonntag auf die Suche - und entdecken tatsächlich verkleidete Kinofans.

"Im Bereich des Kinos konnten zwei Personen festgestellt werden", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz.

Die Gesuchten hatten sich allerdings nicht maskiert, um möglicherweise einen Raubüberfall zu begehen.

Tatsächlich sahen sich die Beamten einem Stormtrooper und Darth Vader höchstselbst gegenüber - bewaffnet mit einem Plastik-Lichtschwert und einem Plastik-Gewehr.

Ein Stormtrooper posiert mit Star-Wars-Schöpfer George Lucas. Ob der Polizei in Singen dieses Exemplar oder ein Klon ins Netz gegangen ist, ist unklar. (Foto: Sipa Niviere/SIPA / DPA)

Möge der vergünstigte Eintritt mit dir sein

Mit den Verkleidungen erhofften sich die beiden Star-Wars-Fans ermäßigten Eintritt für den neu gestarteten Kinofilm "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers".

Ob die Macht mit den beiden war und sie tatsächlich günstiger ins Kino kamen, geht aus der Mitteilung der Polizei nicht hervor.

