Auto rammt Kindergarten in Radolfzell

Spektakulärer Unfall in Radolfzell: Wie die Polizei berichtet, ist eine 43-jährige Frau am Montagnachmittag zunächst verbotenerweise in eine Fußgängerzone gefahren und hat dann beim Versuch, vor einem Kindergarten zu parken, das Gaspedal mit der Bremse verwechselt. Sie fuhr frontal in die Verglasung des Kindergartens.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden bei dem Unfall zwei Glaseinfassungen in einer Größe von etwa ein mal zwei Metern beschädigt. Auch ein Fensterrahmen ging an mehreren Stellen kaputt, eine Glasscheibe fiel aus der Fassung. An der Gebäudewand und den Fenstern entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Höhe ist der Polizei noch nicht bekannt.

Weder Kinder noch Erwachsene verletzten sich bei dem Unfall.