Auf der Mainau erklingt wieder „Jazz unter Palmen“

Bei der Konzertreihe „Jazz unter Palmen“ auf der Insel Mainau gibt es von Mai bis September immer wieder interessante musikalische Darbietungen. Der Vorverkauf startet in Kürze.

Der Anfang macht am Freitag, 13. Mai, das Duo Schriefl und Bär. Gemeinsam mit dem Publikum wandern Matthias Schriefl und Johannes Bär durch die Gärten der Blumeninsel bevor das Konzert im Palmenhaus endet. Der Allgäuer Schriefl und der Vorarlberger Bär spielen dabei Trompete, Flügelhorn, Pikkolo-Trompete, Horn, Bass-Flügelhorn, Posaune, Euphonium, Ophikleide und Tuba. Auch zwei Alphörner kommen zum Einsatz, kündigen die Veranstalter an.

Weiter geht es am Freitag, 3. Juni, unter dem Motto „J+RK meets SUjazzSO“. Dann trifft das „Jazz + Rock Kommando“ Konstanz auf die Jazzcombo des Heinrich-Suso-Gymnasiums Konstanz. Das „J+RK“ geht im Repertoire von Miles Davis, Jaco Pastorius, Marcus Miller, Herbie Hancock, Jimi Hendrix, Maceo Parker und Joe Zawinul auf Schatzsuche. Eröffnet wird der Konzertabend von der 2005 gegründeten „SUjazzSO“-Band.

Das dritte Konzert der Reihe bestreitet der Stuttgarter Gitarrist, Songwriter und Landesjazzpreisträger 2021 Christoph Neuhaus mit seiner Band „Ramblin Bird feat. Alexandra Seubert“ am 17. Juni. „Ramblin Bird“ verbindet die Rauheit und Authentizität des Blues mit Funkgrooves, und die Raffinesse des Jazz mit der Melancholie von Folkmusic, heißt es in der Ankündigung weiter. „Ramblin Bird“ vereint sieben Charaktere, die in wechselnder Besetzung auftreten. Im Palmenhaus treten Alexandra Seubert (Gesang), Christoph Neuhaus (Gitarre), Martin Sörös (Keyboard), Sebastian Schuster (Bass) und Daniel Mudrack (Schlagzeug) auf.

Am 8. September ist „The Trio – Dada/Baldu/Meixner“ zu Gast im Palmenhaus. Die drei Musiker verbindet die Liebe zu Jazz, Soul, Gospel und Folk. Die Stuttgarterin Fola Dada ist Sängerin verschiedener Bands, unter anderem von Hattler. Tommy Baldu (Duo Roforofo) ist Drummer mit Vintage Sound und Martin Meixner spielt die Hammond Orgel. Eigenkompositionen und Huldigungen an großartige Künstler wechseln sich bei diesem Konzertabend ab.

Zum Abschluss von „Jazz unter Palmen“ 2022 findet der „Weinklang“ mit der Band „Stubenjazz“ am 23. September statt. Der „Weinklang“ ist eine „Cuvée“ aus Weinen, Informationen rund um den Wein und musikalischer Begleitung. „Stubenjazz“ mit Musikern um den Jazztrompeter Michael T. Otto aus Langenargen spielen traditionelles Liedgut mit Jazz-Klängen des 21. Jahrhunderts. Auf der Mainau sind dann Neele Pfleiderer (Gesang), Michael T. Otto (Kuhlohorn, Ozeanmuschel), Uli Binetsch (Posaune), Andi Schnoz (Akustische Gitarre), Heiner Merk (Kontrabass), Didi Konzett (Schlagzeug, Perkussion).