Attentat in Straßburg wirft Schlaglicht auf Gefährder im Südwesten

Nach dem Attentat in Straßburg mit drei Toten und mehreren Verletzten rücken auch die im Südwesten beobachteten islamistischen Gefährder ins Blickfeld. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, dass von den derzeit rund 100 sogenannten islamistischen Gefährdern etwa die Hälfte als besonders gefährlich eingeschätzt werde. Strobl äußerte sich in der Nacht zum Donnerstag in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“.

Der Attentäter Chérif Chekatt wurde zwei Tage nach dem Anschlag getötet, wie am Donnerstag aus französischen Polizeikreisen bekannt wurde. Die Ermittler in Frankreich hatten nach eigener Darstellung auch fünf Verdächtige aus dem Umfeld von Chekatt in Gewahrsam genommen.

Der 29-Jährige war bei seiner Inhaftierung in Deutschland — anders als in Frankreich — nicht als Gefährder eingestuft gewesen. Er hatte in Freiburg wegen eines Einbruchdiebstahls im Gefängnis gesessen, bevor er aus der Haft abgeschoben wurde. Am 27. Februar 2017 fuhren Beamte der Bundespolizei zur Grenzschutzstelle Kehl am Rhein. Dort übergaben sie den mehrfach Vorbestraften um 11.30 Uhr den französischen Behörden. Mit der Abschiebung war auch ein zehnjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland festgelegt.

"Hohe kriminelle Energie" bei Chekatt bescheinigt

Das Regierungspräsidium in Freiburg bescheinigte Chekatt im Abschiebebrief eine „hohe kriminelle Energie“. Die Verurteilung wegen schwerer Einbrüche offenbare „eine von rücksichtslosem Profitstreben geprägte Persönlichkeitsstruktur“ und lasse annehmen, dass er „in Zukunft Straftaten ähnlicher Art und Schwere begehen“ werde. Das Schreiben vom 26. November 2016 liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die Abteilung für Bevölkerungsschutz des Regierungspräsidiums attestierte: „Von Ihnen geht auch eine konkrete Gefahr neuer Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aus.“ Demnach hatte der wegen schweren Diebstahls vom Amtsgericht Singen zu zwei Jahren und drei Monaten verurteilte Franzose selbst um seine Rückkehr nach Frankreich gebeten. Mit Blick auf frühere Verurteilungen wegen Einbruchdiebstählen auch in der Schweiz und in Frankreich bescheinigte ihm die Freiburger Behörde Persönlichkeitsdefizite und eine Wiederholungsgefahr.

Die Haftanstalten in Konstanz und Freiburg, wo Chekatt seine Strafe verbüßte, hatten nach Angaben des Justizministeriums in Stuttgart keinen Hinweis auf eine radikal-islamische Gesinnung des Mannes. Nötig war demnach während der Haft auch eine Verlegung, weil Freiburg nach dem Vollstreckungsplan für das Land Baden-Württemberg für Strafen von mehr als einem Jahr und drei Monaten zuständig ist. Das Urteil des Amtsgerichts Singen erging im Oktober 2016, nachdem der Mann in Engen (Kreis Konstanz) in eine Apotheke eingebrochen war und dort Geld gestohlen hatte.

Die Vorstrafen wegen Einbruchdiebstählen aus Frankreich und der Schweiz waren dem Gericht in Singen zwar bekannt — nicht aber, dass er ein Gefährder sein könnte. In Deutschland würden Gefährder etwa so eingestuft, weil von ihnen bekannt sei, dass sie in Kriegsgebiete gereist seien und sich dort im Umgang mit schweren Waffen und Sprengstoffen geübt hätten, sagte Innenminister Strobl. „Aber allein das ist noch keine Straftat. Da finden Sie keinen Richter, der eine solche Person verurteilt“, erklärte der Minister in der Fernsehsendung.

Die betreffenden Menschen liefen allerdings auch nicht unbeobachtet herum, betonte er. „Die ganz Gefährlichen haben wir mit großem Personalaufwand im Grunde genommen unter Beobachtung. Aber das will ich einfach mal klar sagen: Das ist natürlich ein Gefahrenpotenzial“, sagte Strobl. Er hat nach eigener Darstellung auch einen verbesserten Informationsaustausch zum Thema Gefährder auf den Weg gebracht.

„Viele Gefährder haben eine allgemeinkriminelle Vorgeschichte und sind in höchstem Maße mobil“, sagte Strobl der Deutschen Presse-Agentur. „Für die Polizei, für die Sicherheitsbehörden, können Informationen darüber ein fehlender Mosaikstein sein, um eine terroristische Gefahr abzuwehren.“ Behörden müssten jede noch so kleine Information einer kriminellen Geschichte dieser Gefährder jederzeit per Knopfdruck abrufen können. „Beim Informationsaustausch zu Gefährdern müssen wir uns auf Bundes- und Landesebene bestmöglich vernetzen und aufstellen“, sagte Strobl. Das seien auch die Lehren aus dem Fall Anis Amri, der 2016 ein Attentat auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin verübt hatte.

Für eine bessere Terrorbekämpfung brauche es einen schnellen, verbindlichen und zielgerichteten Informationsaustausch, sagte Strobl. Er habe deshalb auch veranlasst, dass bei Gefährdern nicht zuletzt einfache Delikte erfasst würden und bundesweit abrufbar seien. „Die Vorteile liegen auf der Hand: Bundesweit hat so jede Polizistin und jeder Polizist einen Gesamtüberblick über die kriminelle Vorgeschichte eines Gefährders“, sagte der Minister.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe schaltete sich ebenfalls in die Ermittlungen ein. Es sei am Mittwoch ein Verfahren gegen ihn wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden, sagte die Sprecherin der Behörde am Donnerstag dem Berliner „Tagesspiegel“ (Freitag).

Die Bundesanwaltschaft habe die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falles aufgenommen. Ein weiterer Grund sei, dass von dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt sechs Menschen aus Deutschland traumatisiert seien, wenn auch nicht körperlich verletzt. Sie betonte, die Federführung der Ermittlungen liege weiterhin bei den französischen Behörden.