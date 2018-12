Attentäter von Straßburg am Bodensee gesehen? Polizei widerspricht „Warnmeldungen“

Die Bundespolizei fahndet im deutsch-französischen Grenzgebiet weiter nach dem Attentäter von Straßburg. Insbesondere in der deutschen Grenzstadt Kehl, aber auch im Hinterland werde kontrolliert, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Überwacht würden Fahrzeuge, der Personenverkehr über eine Fußgängerbrücke über den Rhein sowie Züge und Straßenbahnen. Auch Spezialkräfte seien im Einsatz.

Wie berechtigt die Kontrollen sind, ist unklar. Denn niemand weiß, wo sich der Attentäter derzeit aufhalten soll. Gerüchte, wonach Cherif Chekatt am Bodensee gesehen wurde, dementiert die Polizei Konstanz.

Laut den Beamten seien derzeit via WhatsApp und anderen Netzwerken diverse "Warnmeldungen" im Umlauf, wonach sich der Attentäter vom Straßburger Weihnachtsmarkt in der Region aufhalten soll. Konkret werde der Bereich Singen/Konstanz genannt.

In den Warnungen soll es weiter heißen, dass man sich deshalb nicht auf die dortigen Weihnachtsmärkte begeben soll. Zu groß sei die Gefahr dort.

Gegen diese Meldungen wehrt sich die Konstanzer Polizei jetzt aber vehement. Die Beamten veröffentlichten ihrerseits einen Post via Facebook, der bereits zahlreich geteilt wurde. Es gebe derzeit keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sich der Gesuchte in unserer Region aufhalte, heißt es.

"Bitte verbreitet diese falschen Meldungen nicht weiter", so der Appell. Die Fahndung laufe weiter, man werde die Bevölkerung informieren, sobald es etwas Neues gibt.

Entsprechend erleichtert reagierten viele User, die entweder die Falschmeldung erhalten hatten oder diese eventuell geglaubt hätten. "Mein Kind ist mit der Schulklasse heute dort! Zum Glück habe ich eure Meldung zuerst bekommen, und nicht zuerst die Falschmeldung! Ich wäre vor Angst gestorben", so eine Userin unter dem Post.

Was jedoch keine Falschmeldung ist: Der 29-Jährige ist bereits schon am Bodensee gewesen. Der Gesuchte habe in Konstanz und Singen ab Juni 2016 wegen Einbruchsdelikten eine Haftstrafe abgesessen. „Er wurde im Februar 2017 aus der Haft abgeschoben. Gleichzeitig wurde gegen ihn ein zehnjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland verhängt“, sagte Innenminister Thomas Strobl.

Dass Weihnachtsmärkte in der Region durch das Attentat unsicherer seien, können die Behörden nicht bestätigen. „Grundsätzlich kann man sagen, dass wir eine abstrakte Gefährdungslage schon seit Jahren haben, nicht erst seit dem Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz und jetzt in Straßburg“, stellten unisono die Sprecher der Polizeipräsidien in Konstanz und Kempten auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ fest. Jede Veranstaltung – vom Fußballspiel bis zum Weihnachtsmarkt – werde sehr genau in Abstimmung mit dem Veranstalter und der Kommune betrachtet.

„Wir können bislang verneinen, dass eine konkrete Gefahr auf unseren Weihnachtsmärkten besteht“, sagte Bernd Schmidt vom Polizeipräsidium Konstanz – und die Kemptener Kollegen erklärten: „Wir raten nicht ab, auf solche Veranstaltungen zu gehen.“

