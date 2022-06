Arnold Stadler liest im Kunstmuseum Singen

Der renommierte Schriftsteller Arnold Stadler ist am Mittwoch, 15. Juni, um 19 Uhr für eine Lesung aus seinem neu erschienenen Buch „Mein Leben mit Mark. Arnold Stadler unterwegs in der Welt des Malers Mark Tobey.“ im Kunstmuseum Singen zu Gast.

Bereits seit Studententagen die Kunst des US-amerikanischen Künstlers Mark Tobey schätzend, begibt sich der Büchner-Preisträger in seinem Buch auf die Spuren des „großen Wegbereiters des Abstrakten Expressionismus“: Von Trempealeau am Mississippi über Seattle, Devon und New York bis nach Basel, wo der 1890 geborene Künstler 1976 starb.

Das jüngst im Hanser Verlag veröffentlichte Buch markiert den Ausgangspunkt der aktuellen Ausstellungen mit Werken Mark Tobeys im Kunstmuseum Singen (bis 19. Juni) und in der Galerie Vayhinger (bis 12. Juni), für die Arnold Stadler die Werke aus privaten Sammlungen, vor allem aus der Karin und Uwe Hollweg Stiftung zusammengetragen hat.

Arnold Stadler, 1954 in Meßkirch geboren, ist Schriftsteller und Essayist. Er studierte katholische Theologie in München, Rom und Freiburg, anschließend Literaturwissenschaft in Freiburg, Bonn und Köln. Arnold Stadler erhielt zahlreiche bedeutende Literaturpreise. 1999 wurde er mit dem Georg-Büchner-Preis, dem bedeutendsten deutschen Literaturpreis, ausgezeichnet. Immer wieder hat er auch Texte über Künstler, die ihn berühren, verfasst.

Im Anschluss an die Lesung bietet ein Apéro im Museumsfoyer dem Publikum die Gelegenheit, mit Arnold Stadler ins Gespräch zu kommen. Auch können die Besucher der Veranstaltung die Mark Tobey gewidmete Ausstellung, die rund 60 Arbeiten des Künstlers vereint, besichtigen.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Sie kostet zehn Euro, sieben Euro ermäßigt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich unter: kunstmuseum@singen.de.