Architektur und Kulinarik am Bodensee entdecken

„Eat the World“ präsentiert in einer neuen Tour die kulinarische Vielfalt der Altstadt von Konstanz. Der „Marktführer im Bereich kulinarischkultureller Stadtführungen“ vereine laut Pressemitteilung „Genuss, Kultur und Stadtgeschichte und macht die schönsten Städte Deutschlands durch sein einzigartiges Tour-Konzept mit allen Sinnen erlebbar“. Abseits üblicher Touristenwege lernen die Gäste die charmantesten Ecken von Konstanz kennen und probieren erlesene Köstlichkeiten aus den besten inhabergeführten Gastronomiebetrieben der Stadt. Während der Entdeckungstour erfahren sie mehr über die Kultur und Stadtgeschichte und begeben sich mit dem ortskundigen Tourguide auf eine architektonische und historische Zeitreise durch die vom Alpenpanorama umgebene Stadt am Bodensee. Die dreistündige Entdeck-ungsreise startet am Konzilgebäude, dem ehemaligen Umschlagplatz für Handelswaren und führt entlang der bekannten Imperia-Statue zur Marktstätte, dem Herz der Stadt mit seiner Brunnenkunst und einzigartiger Rokoko-Architektur. Die gastronomischen Highlights der Altstadt erschmecken die Gäste während der Tour mit abwechslungsreichen Köstlichkeiten und lernen dabei das wahre Leben des Viertels, seine Gastronomen und Bewohner kennen.

Vom Spezialitätencafé am Rande der mittelalterlichen Niederburg geht es in einen Unverpackt-Laden mit idyllischem Innenhof, danach in eine kleine Crêperie mit Fensterladen-Verkauf und schließlich in eine Nougat-Manufaktur, die mit Köstlichkeiten aufwartet. Spannende Geschichten und Anekdoten aus der Historie der Stadt und Insider-Tipps runden den kulinarischen Rundgang durch die malerische Altstadt ab.

Die Konstanz Altstadt-Tour startet immer freitags und samstags um 14.30 Uhr und ist ab 33 Euro pro Ticket (20 Euro für Kinder bis einschließlich zwölf Jahre) online buchbar. Während des Rundgangs werden bis zu sieben Kostproben ausgewählter Lokale angeboten und alle Teilnehmer erhalten eine Broschüre mit den Stationen der Tour in Konstanz von Eat the World. Die Buchung ist bis zwei Stunden vor Tour-Beginn telefonisch oder online möglich.