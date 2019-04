75-Jähriger prallt mit Auto gegen Haus und stirbt

Ein 75-jähriger ist am Dienstagnachmittag bei einem schweren Verkerhsunfall in Konstanz gestorben. Wie die Polizei mitteilt, stieß der Mann mit seinem Fahrzeug mit einem Pkw zusammen. Anschließend durchbrach er einen Gartenzaun und prallte gegen eine Gebäudefassade. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen.

Trotz Reanimationsversuche eines Notarztes starb der Mann noch an der Unfallstelle. Den 64-jährigen Fahrer des anderen Pkw brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Das Ausmaß seiner Verletzungen ist noch nicht bekannt.

Fahrzeug plötzlich beschleunigt

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Möglicherweise habe der 75-Jährige am Steuer gesundheitliche Probleme bekommen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Laut Zeugenaussagen habe der Mann sein Auto plötzlich beschleunigt. Der entstandene Gesamtsachschaden kann noch nicht beziffert werden.

