28-Jähriger setzt sich auf Gleise

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Donnerstags (18. August) ist es einem Bericht der Bundespolizeiinspektion Konstanz zufolge am Haltepunkt Konstanz-Fürstenberg zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen. Gegen 6.15 Uhr betrat demnach ein 28-jähriger deutscher Staatsangehöriger das Gleisbett und setzte sich auf die Gleise. Reisende am Bahnsteig warnten daraufhin den Triebfahrzeugführer des herannahenden Zuges mittels optischer Signale. Dieser gab umgehend einen Achtungspfiff und leitete die Schnellbremsung ein. Der Mann verließ daraufhin den Gleisbereich.

Alarmierte Bundespolizisten konnten den Mann vor Ort zur Rede stellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat nun die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise zu dem Geschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Konstanz in Verbindung zu setzen unter der Rufnummer 07531 / 12880 erreicht werden. Hinweise nimmt die Bundespolizei auch unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

Die Bundespolizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten oder Überqueren von Gleisanlagen nicht nur verboten, sondern auch lebensgefährlich ist. Züge werden oftmals nicht gehört oder gesehen, können nicht ausweichen und haben einen längeren Bremsweg als Kraftfahrzeuge. Gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr sind darüber hinaus strafbar.