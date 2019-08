100 Tage „Klimanotstand“ in Konstanz: Städtetagspräsident übt Kritik am Begriff

Der Begriff des „Klimanotstands“ in baden-württembergischen Kommunen ist nach Ansicht des Städtetagspräsidenten Peter Kurz schlecht gewählt.

„Grundsätzlich ist natürlich jede Initiative zu begrüßen, die sich für den Klimaschutz stark macht“, sagte Kurz, Chef des freiwilligen Zusammenschlusses zahlreicher deutscher Städte, der „Stuttgarter Zeitung“ am Freitag. „Aber ich räume ein, dass ich ganz speziell mit dem Begriff des „Notstands“ in diesem Zusammenhang große Schwierigkeiten habe.“

Grund dafür sei die rechtliche Dimension, die sich mit einem echten Notstand verbinde. „Damit sollte man nicht spielen.“ Der Begriff Notstand signalisiere, dass nicht mehr in demokratischen Prozessen entschieden werden könne.

Ein Notstand kann in Deutschland zum Beispiel bei Naturkatastrophen oder Aufruhr verhängt werden. Dann können Behörden im Zweifel ohne rechtliche Grundlagen Maßnahmen zur Bekämpfung eins akuten Problems ergreifen. Offenbar bezieht sich die Kritik von Kurz auf die Gefahr, der Begriff des Klimanotstands könnte ähnlich ausgelegt oder in diesem Sinne missverstanden werden.

Seit 100 Tagen herrscht in Konstanz am Bodensee formell der Klimanotstand — neben Gebäudesanierungen und der Verkehrsplanung hat das auch Folgen für die Gestaltung des traditionellen Seenachtfests in der Stadt. Deutschlandweit folgten bisher mehr als 40 Kommunen diesem Beispiel. In Baden-Württemberg sind es bisher Heidelberg, Bühl, Karlsruhe und Radolfzell.

Konstanz war am 2. Mai die erste Stadt in Deutschland, die einen Klimanotstand ausrief. In dem Beschluss heißt es, der Gemeinderat erkenne die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als „Aufgabe von höchster Priorität“ an. Zudem wird festgestellt, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Erderwärmung gemäß dem Pariser Klimaabkommen auf maximal 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Erst am Donnerstag hatte der Weltklimarat IPCC allerdings in einem Sonderbericht festgestellt, dass der weltweite Temperaturanstieg über den Landflächen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bereits bei 1,53 Grad liegt. Alle Staaten seien aufgefordert, ihre Wälder besser zu schützen und eine klimafreundlichere Landwirtschaft zu fördern.

So geht es Städten mit "Klimanotstand" aktuell

Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt, fällt die Bilanz der 40 deutschen Städte mit "Klimanotstand" nach 100 Tagen gemischt aus — auch, weil der Beschluss teils erst vor wenigen Wochen gefasst wurde.

(16. Juli): Die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs wird durch ihre Lage im Oberrheingraben besonders stark vom Temperaturanstieg getroffen. Bis Jahresende soll ein Klimaschutzaktionsplan vorgelegt werden. Die Verwaltung soll zu jeder Beschlussvorlage eine Aussage zu den Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß mitliefern. „Um als Stadt bis 2050 klimaneutral zu sein, müssen wir sehr schnell mehr tun“, sagt Umwelt-Bürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne). „Mit der Ausrufung des Klimanotstandes hat der Gemeinderat dies bekräftigt.“ Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) unterstützt die Ziele, empfindet aber Unbehagen beim Begriff Notstand. Diese Übersetzung für „Climate Emergency“ lege nahe, dass die Probleme nicht auf normalem demokratischen Weg angegangen werden könnten, sondern Notstandsmaßnahmen erforderlich machten. Das sei historisch belastet, gibt Mentrup zu bedenken. RADOLFZELL: Die Große Kreisstadt am Bodensee versteht sich nach Worten ihres Oberbürgermeisters Martin Staab (parteilos) als Umweltstadt. Das ziehe sich durch alle Entscheidungen — sei es im Stadtentwicklungsprozess oder bei der Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten. „Wir bewerten die Auswirkungen von Entscheidungen bereits im Zuge der Planung in Hinsicht auf die konkrete Umwelt- und Klimaverträglichkeit.“ Der OB nennt als Beispiel das Mobilitätskonzept der Stadt: Das Umweltverhalten der Bürger werde mit Anreizen positiv beeinflusst, ohne Verbote aufzustellen. Die Taktung des Stadtbusses sei erhöht und die Preise seien deutlich auf einen Euro pro Einzelfahrt (Jahreskarte für Erwachsene 365 Euro) gesenkt worden. „Heute haben wir etwa 12 000 Fahrgäste im Monat mehr als vor der Preisänderung — das ist ein Grund zur Freude!“