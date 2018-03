Unentschieden und Niederlage für FCK-Teams

Die beiden aktiven Mannschaften des FC Kluftern haben bei ihren Heimspielen in der Handball-Kreisliga lediglich einen Zähler am See behalten. Während die Herren gegen die HSG Oberstaufen-Lindenberg nach einem schlechten Start zum 30:30-Endstand immerhin noch einen Punkt holten, gab es für das Damenteam zum 8:33-Endstand gegen den TSV Lindau nichts zu holen.

Und das auch, weil die Mannschaft von FCK-Coach Jürgen Frank abermals stark ersatzgeschwächt ins Spiel gegangen war. Sechs Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen hatten die Gastgeberinnen im Aufgebot, sodass Sarah Engelhardt – die eigentlich im FCK-Tor steht – auf dem Feld mitmischte. Dennoch hatte man gegen das druckvollere Angriffsspiel des Gegners aus Bayern nicht viel entgegenzusetzen und lag bereits zur Halbzeit mit 4:15 in Rückstand. In der Schlussphase hatte Kluftern mit schwindenden Kräften zu kämpfen und unterlag auch in dieser Höhe verdient.

Etwas anders war der Spielverlauf in der Begegnung der FCK-Männer gewesen: Nachdem man in Hälfte eins in der Abwehr vieles vermissen ließ und in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft entwickelte, sollten die Hausherren nach dem Pausentee wie verwandelt aus der Kabine kommen. Der 17:11-Pausenvorsprung der Gäste schmolz zum 16:19 nach 37 Minuten aus Klufterner Sicht zusammen. Bis in die Schlussminuten hinein gab sich der FC Kluftern nicht auf und dürfte sich nach einem Doppelschlag von Benjamin Merkle zum 30:30-Unentschieden nach dem Abpfiff wie der moralische Sieger gefühlt haben.