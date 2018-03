Ein unbekannter Täter betrat am Donnerstag die Kirche in der Landaustraße während der üblichen Öffnungszeit und brach die Tür zur Sakristei auf. Offensichtlich wurde der Täter bei seinem Handeln gestört, da nichts durchwühlt oder entwendet wurde. An der Zugangstür entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.