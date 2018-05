TuS und Kluftern sind in der Pflicht

Die beiden Bezirksliga-Absteiger TuS Immenstaad und FC Kluftern halten sich tapfer an der Tabellenspitze. Zwar hat der FC Kluftern, der nach der Gutschrift der drei Punkte aus dem vorzeitig abgebrochenen Spiel gegen die Bodensee Türkgücü Markdorf Tabellenplatz zwei einnahm, den Rang nach dem mit 1:0 gewonnenen Nachholspiel des SV Bermatingen bei den Owinger Sportfreunden wieder abgeben müssen, aber mit nur drei Zählern Distanz zum Tabellenführer TuS Immenstaad gehört die Mannschaft von Trainer Ralf Kaiser fünf Tage unbestritten zum Kreis der Favoriten um den Meistertitel.

Nach dem 4:2-Sieg in Owingen in der Vorwoche wollen die Klufterner am Sonntag (15 Uhr) vor eigenem Publikum auch gegen den Tabellennachbarn VfR Sauldorf, der zuletzt gegen den SV Denkingen II mit 2:1 siegte, Punkte sammeln. „Wir wollen die gute Serie fortsetzen und gewinnen“, sagt Klufterns Sprecher Thomas Rauber. Er rechnet mit einer spannenden Partie.

Für den TuS Immenstaad ist die Luft an der Tabellenspitze dünner geworden. Nur noch einen Punkt liegt der SV Bermatingen, gegen den die Immenstaader vor Wochenfrist mit einem 2:2-Unentschieden vom heimischen Platz gingen, nach dem Sieg am Mittwoch zurück. Beide Mannschaften treten am Wochenende gegen vermeintlich schwächere Gegner an: Der SV Bermatingen hat den FC Überlingen II zu Gast und der TuS fährt am Samstag (16.30 Uhr) zur Herdwanger Spielgemeinschaft, die zuletzt in Göggingen mit 1:0 Toren siegte.

Die Elf von Trainer Ewald Heichele fiebert dieser Begegnung entgegen, denn, so Vorsitzender Clemens Müller: „Wir wollen nicht nur den Spitzenplatz festigen, sondern vor allem auch die 1:6-Niederlage in der Hinrunde wieder gut machen.“