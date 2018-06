Klufterner feiern Fasnet

Am Schmotzigen Dunnschtig geht es in Kluftern hoch her: Los geht’s um 9 Uhr vor der Zunftstube.

Direkt im Anschluss werden die Grundschüler befreit. Die Lehrer werden in den Narrengefängniswagen gesperrt. In einem kleinen Umzug geht es zum Rathaus, wo der Ortsvorsteher entmachtet wird. Sobald die Narren an der Macht sind, beginnt die eigentliche Dorffasnet: Närrische Stimmung wird unter anderem mit den „Bonnies“ in der Ratsstube verbreitet.

Um 14 Uhr startet dann der Dorfumzug mit hoffentlich vielen Gruppen vom Schloss Efrizweiler in Richtung Bürgerhaus. Wer teilnehmen will, ist herzlich eingeladen, schreibt die Narrenzunft.

Nach dem Narrenbaumstellen geht es weiter mit dem Fasnetshock ins Bürgerhaus. Die Band „two for you“ wird dort für Stimmung sorgen.

Desweiteren veranstalten die Klufterner Narren den Kinderball – wie gewohnt am bromigen Freitag, 13. Februar, im Bürgerhaus. Um 14.30 Uhr springen die Hästräger ein, dann haben die Kids das Sagen. Es gibt wieder ein buntes und lustiges Programm mit Spielen, Bastel- und Malmöglichkeiten sowie der Tombola. Zum Abschluss um 17 Uhr spielt dann die Lumpenkapelle Kluftern. Der Kinderball wird wieder zusammen mit der Gemeinde Kluftern veranstaltet.

Am Fasnetsdienstag, 17. Februar, wird um 19 Uhr der Narrenbaum in Kluftern gefällt. Danach geht es zum Kehrausball in die Zunftstube. Gegen 21 Uhr wird dann die Fasnet 2015 wieder für ein Jahr verbrannt. Im Anschluss darf in der Zunftstube noch einmal abschließend gefeiert werden, bis pünktlich um Mitternacht die Fasnet 2015 endgültig vorbei ist und auch die letzte Party endet.