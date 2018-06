Kluftern ist mit dem fünften Platz nicht komplett zufrieden

Zwei recht unterschiedliche Halbserien haben die Kreisliga-Handballer des FC Kluftern in der abgelaufenen Spielzeit erleben dürfen. Nachdem das Team von Trainer Reinhard Gessinger zu Saisonbeginn von der Spitze grüßte, reichte es am Ende für Platz fünf. Dies war dem Umstand geschuldet, dass der FC Kluftern mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatte.

Ja, das war nun wirklich keine einfache Hallenrunde, die das Herrenteam des FC Kluftern in der Ende April zu Ende gegangenen Saison auf die Platte gezaubert hatte. Nicht einfach deshalb, weil die Südbadener in der Kreisliga B mit einigen Schwierigkeiten klarkommen mussten. Dabei startete Kluftern fulminant in die Spielzeit 2016/2017 und gab bis Weihnachten gerade einmal drei Zähler ab. Heißt mit anderen Worten, dass sich die Jungs um Rückraumshooter Tobias Holzner gerade einmal ein Unentschieden (26:26 bei der HSG Oberstaufen-Lindenberg) und eine Niederlage (23:31 beim HC Lustenau II) erlaubten. Alle anderen Duelle gewann der FCK und hatte sich – völlig verdient – in der Spitzengruppe festgesetzt.

Nach der Weihnachtspause kam – auch durch zahlreiche Verletzungen und berufsbedingte Ausfälle – ein Bruch ins Spiel: Die Leichtigkeit fehlte, die Fehler nahmen zu und die konditionellen Schwächen aufgrund des immer dünner werdenden Kaders taten ihr Übriges hinzu.

Schlüsselspieler geht

Inzwischen war Holzner – der auch als Torwart fungieren konnte – zur TSG Ailingen gewechselt, sodass den FCK-Handballern ein Schlüsselspieler nicht mehr zur Verfügung stand. Bitteres Resultat dieser Entwicklung rund um die dezimierte Kaderstärke waren ausbleibende Erfolgserlebnisse und der Absturz ins Tabellenmittelfeld. Nach einer Hallenrunde mit vielen Aufs und Abs – vor allem in der Rückserie – sortierte sich der FC Kluftern auf Rang fünf ein und wird auch in der kommenden Spielzeit zum Improvisieren gezwungen sein. „Es wird die Integration der Jugendspieler in die Herrenmannschaft im Vordergrund stehen“, erklärt Reinhard Gessinger, der die Vorbereitung nun direkt nach den Pfingstferien beginnen wird.

Noch schwerer als die FCK-Herren haben es die Handballerinnen von Coach Jürgen Frank gehabt. Sie wurden mit gerade einmal einem Sieg auf dem Konto Tabellenletzter in der Kreisliga. Und das auch, weil das Team über die gesamte Runde hinweg mit einem viel zu kleinen Kader aufgelaufen war. Doch damit nicht genug, schließlich versammelte Jürgen Frank auch zahlreiche Jugendspielerinnen und ungelernte Handballerinnen um sich. Infolgedessen fehlte es oft an der Abstimmung und Durchschlagskraft. Der einzige Sieg gelang gegen Meister Wangen II – und das am „grünen Tisch“, weil die Allgäuerinnen nicht spielberechtigte Akteurinnen aufs Feld geschickt hatten.