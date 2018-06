Kluftern ist befreit und die Rostbrühe geduldet

Sie hatten schon einiges zu meckern, die Narren in Kluftern. Die Rostbrühe des neuen Kunstwerkes vor der neuen Halle läuft bei Regen in Richtung Halle und jeder, der durchwatet, verdreckt den Vorraum in der Halle. Michael Nachbaur fand keine Worte, sich und den Ort zu verteidigen.

Göhrelöchner, Widerwurz und Schloßbur hatten zuvor durch pfiffiges und närrisches Öffnen eines Zahlenschlosses den Zutritt zum Rathaus erkämpft, sich durch ihren Zunftmeister Andreas „Lemming“ Lamm den Schlüssel besorgt und den Ortsrumsteher Michael Nachbaur in Ketten gelegt.

Widerstand war nicht nur zwecklos, er wurde auch nicht sonderlich geleistet. Und bei der ein oder anderen Kollegin des Schultes hatte man beinahe den Eindruck, Freude über die Rathauserstürmung feststellen zu können. Warum auch nicht, immerhin ist Fasnet.

Beim Narrengericht, dessen Ausgang vorbestimmt schien, war die Liste der Vorwürfe lang. Zu wenig Toiletten in der Halle, zu wenig Parkplätze drumherum und am Bürgerhaus und ein Kunstwerk, das peinlich abgesperrt wird, wenn mal auf dem Platz geparkt werden darf. „Dort fährt niemand freiwillig vor, das Auto tät zu rosten beginnen“, schimpft „Lemming“ vor Gericht. Zusammen mit Susi Kessler und dem Narrenpolizisten Udo Weller hatte er die Aufgabe, den Ortsvorsteher zu überführen.

Und die Aktion gelang, da Michael Nachbaur nicht mal das Wort zur Verteidigung ergriff. Wie auch,, hatten doch die närrischen Techniker ihm den Saft am Mikrophon abgedreht. „Das Mikrophon hast Du auch nur, damit’s aussieht, als ob Du was sagen dürftest“, meinte der Zunftmeister und startete in die Straßenfasnet.