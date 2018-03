Kinder trainieren für die Turngala

Kinder und Jugendliche der Turnabteilung des FC Kluftern 1933 zeigen am Samstag, 17. März, ab 14 Uhr bei der Turngala in der Brunnisachhalle in Kluftern ihr Können.

Nachdem die Turngala 2017 auch in der neuen Halle so gut ankam, wird auch dieses Jahr eine bewährte Tradition des Turnvereins fortgeführt. Die Kinder fiebern und trainieren fleißig darauf hin, ihr Können ihren Eltern und den Zuschauern zu präsentieren. Einmal im Jahr wird die Turngala veranstaltet. Herzlich eingeladen sind Eltern, Großeltern und natürlich alle Sportbegeisterten, die selber gerne Sport treiben oder einfach nur gerne zuschauen. Die Sportgruppen zeigen den Zuschauern einstudierte Tänze, Choreographien und Küren. Nach den Vorführungen kann der Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und netten Gesprächen ausklingen. Vom Eltern-Kind-Turnen über Mädchen- und Bubenturnen, Leichtathletik und Aerobic bis hin zu „Fit mit Tramp und Fun“ sind die Jugendgruppen des Turnvereins vertreten und lassen die Zuschauer einen Blick in ihre Trainingsstunden erhaschen.

Die Abteilung Turnen des FC Kluftern 1933 e.V. zeichnet sich durch seine erfahrenen und überwiegend lizenzierten Übungsleiter aus. Von Montag bis Freitag bietet der Verein ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt an. So steht beispielsweise nicht nur Kinderturnen auf dem Plan, sondern auch Seniorenturnen sowie Gymnastik und Power Aerobic für Erwachsene. Aufgrund des großen Andrangs müssen Wartezeiten bei manchen Kinderturngruppen zur Aufnahme eingeplant werden. Der Turnverein ist zertifiziert, um Punkte beim Bonusprogramm der Krankenkassen sammeln zu können. Nicht nur für die Mitgliedschaft beim Turnverein, sondern auch als Nichtmitglied können Bonuspunkte für das Absolvieren des Sportabzeichens im Turnverein angerechnet werden.

Ein weiterer sportlicher Höhepunkt unter den Veranstaltungen, die vom Gesamtverein organisiert werden, ist der 10. Ultra-Bodenseelauf über 100 Kilometer am 22. Juli. Antreten können Einzelstarter, Zweier-, Vierer- und Zehner-Staffeln.