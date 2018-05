Kampf an der Spitze bleibt spannend

Der Kampf um den Meistertitel in der Fußball-Kreisliga A3 Südbaden bleibt es bis zum Schluss spannend. Der FC Kluftern, der zuletzt mit einem 2:1-Sieg beim SC Pfullendorf II den lange Zeit führenden TuS Immenstaad überholte, führt die Tabelle an. Mit nur einem Zähler Abstand folgt der SV Bermatingen, der das Nachholspiel beim Tabellenvorletzten Bodensee Türkgücü Markdorf am Mittwoch mit 5:3 für sich entschied.

Zwei Zähler trennen den TuS Immenstaad, der vor Wochenfrist in Göggingen mit einem 3:3-Unentschieden nur einen Punkt notieren konnte, von der Tabellenspitze. Am drittletzten Spieltag wollen alle drei Mannschaft ihre Heimspiele gewinnen: Der FC Kluftern gegen den SV Meßkirch (Sonntag, 15 Uhr), der SV Bermatingen, der am 30. Mai noch ein weiteres Nachholspiel gegen den VfR Sauldorf bestreiten muss, gegen die abstiegsbedrohten Owinger Sportfreunde (Sonntag, 15 Uhr) und der TuS Immenstaad gegen die Überlinger Reserve (Samstag, 16.30 Uhr).

„Es wird schwer“, befürchtetet TuS-Trainer Ewald Heichele, der übrigens nach der Saison dem Verein den Rücken kehrt und vorläufig als Trainer pausiert. Überlingen hat einen guten Lauf und will weitere Punkte sammeln, um die Gefahrenzone endgültig hinter sich zu lassen, sagt er. Und: „Wir lassen den Meistertitel nicht aus den Augen.“ Heichele bringt am Samstag „elf schlagkräftige Spieler auf den Platz“, auch wenn Sekayi Erdem wegen einer Familienfeier fehlt, Florian Maier beruflich verhindert ist und hinter dem Einsatz von Lucas Haug verletzungsbedingt ein Fragezeichen steht.

„Wir haben neun Spiele in Folge gewonnen, das zehnte soll folgen“, sagt Klufterns Sprecher Thomas Rauber über die Partie am Sonntag. Im Hinspiel, das mit einem torlosen Unentschieden endete, taten sich die Klufterner schwer. Das soll jetzt anders werden. „Wir kennen die Spielweise der Meßkircher und sind darauf eingestellt“, sagt Rauber. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kaiser kann nicht nur mit „gutem Rückenwind“, sondern auch in Bestform antreten. Kapitän Bernd Schmollinger und Torhüter Elias Schnell sind ebenfalls wieder mit von der Partie.