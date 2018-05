Künstler erhalten Porträts

Mit einer Finissage ist die Klufterner Ausstellung „Macht und Pracht“ im Klufterner Rathaus zu Ende gegangen. Im Sommer vergangenen Jahres fand ein Symposium in Kluftern statt, an dem sich vier Künstler beteiligten. Das Thema Macht und Pracht haben sie in ihren Werken aufgegriffen.

Die Friedrichshafener Künstlerin Kordula Schillig malte zudem „gekrönte Häupter“ und Günther Henry Schulzes Fotografien dokumentierten den Verlauf des Symposiums. Der Klufterner Arbeitskreis Heimatgeschichte und Kunst in Kluftern (KiK) haben diese Aktion veranstaltet.

Mit dem Abhängen der Fotografien und der gekrönten Häupter im Rathaus endete die Ausstellung, die ihren Höhepunkt am Tag des Denkmals im September 2017 fand. Gleichzeitig fand der siebte Klufterner Geschichtstag statt. Ein Tag, der begleitet wurde von Referaten, Musik und ihren Abschluss mit der Lesung von Künstlerin Karin Nowak fand. Fotograf Schulze übereichte den beteiligten Künstlern ihre Porträtfotos als Abschlussgeschenk. Doch ist das ein eher symbolischer Abschluss, denn die Kunstwerke der Künstler Karin Nowak, Christiane Lehmann, René Geier und Hans-Jürgen Kossak bleiben den Kluftingern erhalten. Das Spiegel-Kaleidoskop in der St.-Gangolf-Kirche und die Installationen „Der Handel des Wolfgang R.“ sowie der „Thron“ verbleiben an ihren Standorten in und um der Kirche und die Lesung von Karin Nowak ist in Buchform erhältlich.

Nachbaur lobt „großartige Aktion“

Jeder Künstler hat die Thematik von Macht und Pracht in seinem Werkeaufgegriffen, aber auch kritisch beäugt. Das Kaleidoskop dient als Beispiel dafür, wie die bunte Pracht des Barocks auf die Kirchenbesucher gewirkt haben könnte und die Stele mit Waagschale und aufgestelltem Totenkopf fragt kritisch nach, ob Wolfgang R., der als Kirchstifter völlig verarmt starb, sich gleich einem Ablasshandel sein Seelenheil nach dem Ableben erkaufen wollte. Auch Kossaks „Thron“, mit den eingearbeiteten Schädeln im roten Sandstein, zeigt symbolisch, dass machthungrige Menschen durchaus über Leichen gehen können. Ausschlaggebend für den Dialog von Karin Nowak war die Uniform eines Klufterners, der auswanderte und als amerikanischer Soldat wieder zurückkehrte. Die prächtige Uniform, ein Blechschild und eine Fahne vom „Kriegsverein Kluftern“ gaben ihr den Stoff für ihre Lesung. „Wenn ich daran denke, läuft mir heute noch ein Schauer über den Rücken“, erinnert sich Ortsvorsteher Michael Nachbaur. Er begrüßte die Gäste der Finissage und lobte nochmals die „großartige Aktion, die mit eine großartigen Ergebnis“ zu Ende gehe.