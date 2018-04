Heinz Dietenberger ist 60 Jahre dabei

Beim Jubiläumskonzert des Männergesangvereins Kluftern hat der Präsident vom Bodensee Hegau Chorverband, Bernhard Schäuble, den langjährigen Sänger Heinz Dietenberger für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Oft werde er gefragt, ob diese Ehrungen noch zeitgemäß sind. Doch der Präsident konnte dies mit einem klaren Ja beantworten. Denn es gehe hier um Wertschätzung, es geht darum auf einen Menschen hinzuweisen welcher – wie im Falle Heinz Dietenbergers – jahrelang selbstlos und selbstverständlich im Verein tätig ist ohne einen Profit heraus schlagen zu können. Er selber frage sich hingegen, was motiviert einen Sänger so lange einem Gesangsverein treu zu bleiben? Die Gründe hierfür sind wohl in der Kameradschaft zu suchen, dem Miteinander in frohen Stunden, aber auch dem Trost in schweren Stunden in der Gemeinschaft. „ Die Wissenschaft hat festgestellt, das Gesang gesundheitsfördernd ist, Freude schafft, das Gehirn trainiert und Balsam für die Seele ist. Also alles gute Gründe es Heinz Dietenberger nach zu tun“ ,so Bernhard Schäuble lachend.