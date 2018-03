Harmonika-Club spendet 250 Euro an Kinderhospizdienst Amalie

Die Klufterner Familie Arnold hat zum traditionellen Verkauf von Christbäumen und Weihnachtsdekoration aus Holz am dritten Adventswochenende wie in jedem Jahr heißen Apfelpunsch und frisch gebackene Waffeln gegen eine freiwillige Spende verkauft. Die Ausgabe des Punsches und der Waffeln übernahm der Harmonika-Club Friedrichshafen. Dies bot den Mitgliedern des Harmonika-Clubs die Möglichkeit, Geld für notwendige Anschaffungen zu erwirtschaften. Erneut spendete der Verein zudem einen Teil der Einnahmen in Höhe von 250 Euro an eine regionale Hilfsorganisation, wie der Verein mitteilt. Die Wahl fiel in diesem Jahr auf den ambulanten Kinderhospizdienst Amalie, der im Bodenseekreis Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugendlichen begleitet, berät und unterstützt. Die Spende wurde von der Vorsitzenden des Clubs, Sabine Städele, und von Bettina Arnold vom Obsthof Arnold an Barbara Weiland, Koordinatorin des Bodenseekreises, überreicht. Foto: HCF