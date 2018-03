Grillhütte in Kluftern nach Brand gesperrt

Erneut haben Unbekannte die Grillhütte in Kluftern in Brand gesetzt. Jetzt ist sie gesperrt und ob sie wieder freigegeben oder repariert wird, steht in den Sternen. der Ortschaftsrat entscheidet darüber im April.

Die Kluftinger sind sauer. Das Agenda-Projekt Grillhütte, das die Gemeinschaft der Kluftinger fördern und die Lebensqualität heben sollte, wird immer wieder von Unbekannten zerstört oder verwüstet, diesmal sogar in Brand gesetzt.

Allmählich haben die Verantwortlichen die Nase voll, schon im vergangenen Jahr diskutierte der Ortschaftsrat darüber, die Grillhütte aufzugeben. Jetzt wird sich das Gremium in einer Klausurtagung über allgemeine Themen des Ortes beraten, darunter auch die Frage, was mit dieser Freizeiteinrichtung geschehen soll. Die Entscheidung dazu soll dann Anfang April fallen. Ortsvorsteher Michael Nachbaur wagte noch keine Antwort abzugeben. Und ob der geplante Waldkindergarten in der Nachbarschaft den Vandalismus verhindert, steht in den Sternen.