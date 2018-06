Frauenteam blickt optimistisch in die Zukunft

Die Handballabteilung des FC Kluftern hat in der abgelaufenen Hallenrunde erstmals eine aktive Damenmannschaft ins Rennen geschickt. Zwar verlor das Team von Coach Jürgen Frank jede Partie, ließ jedoch hin und wieder ihr Können aufblitzen. Nicht ganz zufrieden mit dem Geleisteten sind die Handballer von Trainer Reinhard Gessinger.

Die Ursachen für den vergleichsweise eher durchwachsenen Hallenrundenverlauf sind im Lager der Handballer des FC Kluftern schnell gefunden: Während sich die Damen des FC Kluftern in der Handball-Kreisliga erst einmal finden und zu einer Mannschaft werden mussten, fehlten den Herren stets einige Leistungsträger – und das sowohl beim Training, als auch bei den Duellen in der Kreisliga B.

Dennoch wussten die Jungs von Coach Reinhard Gessinger phasenweise zu überzeugen und überraschten beispielsweise mit dem Viertelfinal-Einzug im Bezirkspokal. Doch auch im Ligabetrieb gelang dem Team so mancher Achtungserfolg, obwohl man mit dem abschließenden fünften Rang alles andere als glücklich ist. „Wir können mit dieser Platzierung nicht zufrieden sein“, betont Gessinger, der Schwächen in der Deckungsarbeit erkannt haben will. In der Tat fehlte es seinem Team mitunter an der nötigen Aggressivität am eigenen Kreis, zudem mangelte es – auch aufgrund der vielen Ausfälle – an der Feinabstimmung untereinander.

Schnelle Integration

So landete der FCK eben „nur“ auf Rang fünf, der gleichbedeutend mit dem vorletzten Rang ist, da der HCL Vogt II und die HSG Langenargen-Tettnang III ihre Teams zurückzogen. Für die kommende Spielzeit hofft der Klufterner Übungsleiter, dass seine Spieler regelmäßiger trainieren können und sich die A-Junioren sowie die beiden Neuzugänge zügig integrieren. „Das Liebäugeln in Richtung Tabellenspitze ist nur möglich, wenn der Kader groß genug ist und regelmäßig zwei Trainingseinheiten absolviert“, betont Gessinger.

Von der Tabellenführung waren und sind die FCK-Frauen als abgeschlagener Letzter weit entfernt (gewesen). Und das auch, weil das Team mitunter sogar aus „Handballneulingen“ bestand.

Trotz der Tatsache, dass man in fast keiner Begegnung über die volle Distanz auf Augenhöhe gewesen war, gab sich die junge Mannschaft um die beiden erfahrenen Akteure Sonja Krause und Tanja Frank nie auf und kämpfte bis zum Schlusspfiff beherzt: Am ersten Spieltag hätte man beinahe gepunktet (15:16 gegen den TSB Ravensburg II).

Hauptziel für die neue Saison ist das Einbinden weiterer Jugendspielerinnen und erhoffter Neuzugänge. „Handballinteressierte Damen sind bei uns jederzeit willkommen“, teilt Tanja Frank auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung mit. Der olympische Gedanke („Dabeisein ist alles!“, Anmerkung der Redaktion) soll das Leitbild der neuen Hallenrunde sein. Für beide Teams beginnt die intensive Vorbereitungsphase mit Turnieren ab Ende Mai.