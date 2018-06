FC Kluftern steht in der Relegation zur Bezirksliga

Der SV Bermatingen ist Meister der Fußball-Kreisliga A3 (Südbaden). Der FC Kluftern, der seit der Winterpause nicht eine einzige Niederlage einstecken musste, unterlag im abschließenden Spiel der Saison gegen den immer wieder überraschenden SC Göggingen mit 1:3, spielt aber dennoch Relegation.

Nächsten Mittwoch, 13. Juni, starten für die Klufterner die Relegationsspiele gegen den SV Aach/Eigeltingen und CFE Indepediente Singen.

TuS Immenstaad, das trotz permanenter Personalnot fast bis zuletzt um den Spitzenplatz mitspielte, beendete die Runde mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen die Owinger Sportfreunde. Die Mannschaft von Ewald Heichele, der mit dem gestrigen Tag zumindest vorläufig in den Trainerruhestand ging, war über 90 Minuten klar überlegen, sodass der Sieg bei besserer Chancenauswertung noch deutlich höher hätte ausfallen können. Mit einem Weitschuss von Ralph-Jörn Kristen unter die Latte ging der TuS in Führung. Jonas Heberle, der die Runde glanzvoll mit vier Toren beendete, erhöhte den Vorsprung bis zur Pause auf 3:0. In der zweiten Halbzeit sorgte er mit einem direkt verwandelten Freistoß für das vierte Tor und später nach einem Zuspiel von Mario Riegger für den Endstand. Ein verschenkter Strafstoß in der 90. Minute hätte zum 6:1-Ergebnis führen können. Zum einzigen Tor für die Gäste schobTaskin Bahadir den Ball aus kurzer Distanz über die Torlinie.

In Kluftern ist man nicht enttäuscht über die Niederlage. Denn die Mannschaft, die noch in nächster Nähe der Abstiegsränge überwinterte, spielte eine hervorragende Rückrunde. Auch das letzte Spiel startete vielversprechend, als Jonas Duske die Elf nach einem Kopfball von Markus Bausinger in Führung brachte. Danach allerdings fehlte es etwas an der Motivation. Patrick Beck, der allein vor Torwart Elias Schnell stand, der eingewechselte Luca Seifried nach einer Kombination und Thomas Stolz mit einem Schuss aus 35 Metern sorgten für den 3:1-Sieg des SC Göggingen, der die Saison auf dem vierten Tabellenrang beendete.

Am Mittwoch, 13. Juni, um 19 Uhr startet der FC Kluftern beim SV Aach/Eigeltingen in die Relegation. Das zweite Spiel wird zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt gegen den Zweiten der Staffel I, den CFE Indepediente Singen, ausgetragen. (stt)