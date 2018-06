Der Kampf um den Meistertitel in der südbadischen Fußball-Kreisliga A3 bleibt bis zum letzten Spieltag am Sonntag, 10. Juni, spannend – auch wenn der SV Bermatingen im Nachholspiel am Mittwochabend durch einen 3:2-Sieg gegen den VfR Sauldorf den Langzeittabellenführer FC Kluftern mit zwei Zählern Distanz auf Rang zwei verwies. Damit hat der FC die Entscheidung um den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga nicht mehr selbst in der Hand.

Nur bei einem Sieg im Heimspiel (Sonntag, 10. Juni, 15 Uhr) gegen den Tabellenvierten SC Göggingen, der zuletzt mit 0.2 gegen den FC Überlingen II unterlag, und der gleichzeitigen Niederlage der Bermatinger gegen den SC Pfullendorf II, der vor Wochenfrist die zweite Mannschaft der Frickinger Sportvereinigung mit 3:2 besiegte, gibt’s für den FC Kluftern die Meisterschale.

Für den TuS Immenstaad ist der sofortige Wiederaufstieg abgehakt: Die Mannschaft von TuS-Coach Ewald Heichele geht – unabhängig vom Ausgang der Partie beim Tabellenvorletzten Bodensee Türkgücü Markdorf am Sonntag (15 Uhr) – auf Tabellenplatz drei in die Sommerpause. „Wir wollen einen schönen Saisonabschluss und gewinnen, auch wenn es nur noch um die goldene Ananas geht“, so Heichele, der nach dieser Partie zumindest vorläufig in den Trainer-Ruhestand geht. Seine Elf soll in Durchgang eins „Vollgas spielen“, für die zweite Spielhälfte lässt sich Heichele „zum Abschluss noch etwas einfallen“, bevor dann gemeinsam Abschied gefeiert wird.

Beim FC Kluftern geht man derweil entspannt ins letzte Spiel der Saison. „Wir haben die ganze Zeit nicht auf die anderen geschaut, sondern konzentrierten uns auf uns. Und so machen wir es auch jetzt“, sagt FC-Trainer Ralf Kaiser. Ansonsten freut man sich in Kluftern bereits auf die anstehenden Relegationsspiele. Kaiser kann auf den vollständigen Kader zurückgreifen. Allerdings fehlt Nico Günther, der sich vor Kurzem einen Kreuzbandriss zugezogen hat, in der Abwehr. (stt)