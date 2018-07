Der FC Kluftern verschafft sich Luft

Gegen die Salemer Reserve hat der FC Kluftern mit einem 3:1-Sieg vor eigenem Publikum seine Niederlagenserie beendet. Die Elf von Michael Wohlfahrth distanzierte sich mit dem Erfolg deutlich von den Abstiegsrängen.

FC Kluftern - FC RW Salem II 3:1

Tore: 1:0 Hezel (5.), 2:0 Özsoy (13.), 2:1 Luci (21.), 3:1 Krause (49.) – Gelb/Rot: Özsoy (77. FC Kluftern) – Schiedsrichter: Gharib (Pfullendorf) – Zuschauer: 60.

Der FC Kluftern konnte gegen die Salemer Reserve seine Niederlagenserie mit einem verdienten Sieg beenden. Nach einem guten Start, der bereits in der 5. Minute zum Erfolg führte, als Jörg Hezel den Ball nach einer Flanke von außen ins lange Eck weiterleitete. Per Abstauber nach einem Abpraller erhöhte Özsoy acht Minuten später. Die Gäste ließen sich vom Rückstand nicht aus der Fassung bringen und kämpften unbeirrt weiter. Luci markierte in der 21. Minute den Anschlusstreffer, als er nach einem Angriff von rechts den Ball per Kopf ins Netz verlängerte. Nach dem Seitenwechsel traten wiederum die Gastgeber stärker auf. Krause traf in der 49. Minute nach einem Alleingang zum 3:1. Danach resignierten die Gäste.

(stt)