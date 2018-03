Das Mittagessen lockt viele Besucher an

Da hat man gerade erst das frisch gewaschene Häs verstaut und sich auf die Fastenzeit eingelassen, da stimmt einen der Förderverein der Narrenzunft Kluftern bereits auf Ostern ein. Zu einem recht frühen Zeitpunkt und als einer der ersten in der Region erfreut sich der Ostermarkt in der Brunnisachhalle- am zweiten Sonntag nach Aschermittwoch großer Beliebtheit. Dies trifft auf die Besucher sowie auch auf die Aussteller zu.

55 „Händler“ sind es in diesem Jahr aus dem gesamten Umland, aus Konstanz und sogar aus dem Allgäu kommen die Verkäufer. Viele von ihnen zählen zu den Stammausstellern welche jedes Jahr gerne wieder kommen und schon einen treuen Kundenstamm haben. Dabei hatte vor Jahren alles ganz klein im Bahnhof in Kluftern begonnen. Doch schon bald wuchs die Begeisterung fürs Kreative in Teilen der Bevölkerung, sodass man in das Pfarrzentrum St.Gangolf ausweichen musste. Als auch dieses aufgrund der hohen Nachfrage und Beliebtheit aus allen Nähten platzte, blieb der Umzug in das Bürgerhaus nicht aus. Doch auch hier konnte man schnell beobachten, dass der Bedarf höher war, als die Räumlichkeiten es zuließen. Da kam die neue Brunnisachhalle sehr gelegen, denn so hatte man nicht nur genügend Platz für die Aussteller, sondern auch noch ausreichend Sitzmöglichkeiten für Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Dies ist ein weiterer Pluspunkt für den Markt, so Andreas Lamm. „Es gibt das Essen auch zum Mitnehmen und so schauen die Leute doch noch schnell über den Markt, welche sonst vielleicht nicht vorbei gekommen wären“, ist sich der Vorsitzende der Narrenzunft sicher.

Zufriedene Händler

Dies konnten auch vereinzelte Händler belegen. Ausstellerin Ulrike IntVeen aus Friedrichshafen betreibt ihren Stand schon seit mehreren Jahren und kann jedes Jahr die Stoßzeiten festmachen: „Morgens um elf Uhr, wenn der Markt öffnet und dann wiederrum um die Mittagsessenszeit, denn da kaufen dann die Leute doch noch etwas, obwohl sie eigentlich nur ihr Mittagessen wollten“, bestätigt IntVeen lachend. Davon weiß auch Silvia Gleich, ebenfalls aus Friedrichshafen, zu berichten. Sie stellt auch schon seit mehreren Jahren in Kluftern aus und ist – wie der Großteil der Verkäufer – auch in diesem Jahr wieder zufrieden mit dem Umsatz und der hohen Publikumsfrequenz vor allem um die Mittagszeit. So profitieren beide Seiten von dem Angebot, wobei es für die Verantwortlichen und die Helfer der Narrenzunft natürlich einen erheblichen Mehraufwand an Arbeit und Einsatz bedeutet. Schon am Tag zuvor sind sechs Frauen damit beschäftigt, 80 Kilogramm Kartoffeln für den Salat zu schälen. Am Verkaufstag erscheinen die ersten von den insgesamt 30 Helfern bereits um 7.30Uhr, um alles vorzubereiten und um wirklich gerichtet und bereit zu sein, wenn die ersten Besucher schon eine halbe Stunde vor der eigentlichen Hallenöffnung vor der Türe stehen, um sicher zu gehen, die schönsten und einzigartigsten gestrickten und gehäkelten Dekomaterialien, selbst gefertigte Babykleidung, Osterkränze, Holzdekoration, Schmuck und Basteleien für die Osterzeit zu ergattern.