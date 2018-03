Chor ist auf Verstärkung angewiesen

Harmonie und Globalisierung waren die Schlagwörter der Jahreshauptversammlung des Cäcilienverbandes St. Gangolf in Kluftern. Mit der musikalischen Gestaltung des Vorabendgottesdienstes in St. Gangolf am Samstagabend eröffnete der Chor seinen Abend der Jahreshauptversammlung. Nach einem gemeinsamen Abendessen in der Ratsstube und der Begrüßung durch die Vorsitzende, Irene Schabert, wusste Schriftführerin Sabine Musbach viel von den Aktivitäten des vergangenen Jahres zu berichten.

Mal in Reimform oder mit einem kleinen Liedchen auf den Lippen, ließ sie die Mitglieder teilhaben an den vielen gemeinsamen Veranstaltungen. Viel Amüsantes kam da zum Vorschein, zum Beispiel die gemeinsame Chorfasnet mit allen Chören der umliegenden Gemeinden, vielen runden Geburtstagsfeierlichkeiten, aber auch einem straffen Probenplan mit dem Einstudieren verschiedener Messen unter anderem der Missa-brevis in C von Robert Jones und einem Auftrittspotenzial von elf geistlichen und vier weltlichen öffentlichen Darbietungen.

Trotz so vieler Proben kam die Geselligkeit nie zu kurz und die Harmonie stand stets im Vordergrund. Dies konnte auch Ortsvorsteher Michael Nachbaur, welcher die Entlastung der Vorstandschaft durchführte, durchaus bestätigen. Man spüre den Spaß und das harmonische Miteinander bei den Sängern und er dankte den Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement und ihren Zusammenhalt.

Der Vorstand, welcher einstimmig entlastet wurde, wurde auch in derselben Form wieder in seinem Amt bestätigt. Dieser setzt sich zusammen aus der ersten Vorsitzenden Irene Schabert; den zweiten Vorsitzenden Ellen Haller und Josefine Schmid; Andrea Biller(Kassier), Sabine Musbach (Schriftführerin) und dem Ehrenvorsitzenden Franz Biller.

Anschließend richtete Chorleiter Thomas Hößler das Wort an die Anwesenden und stellte fest, dass die Globalisierung auch vor Kluftern nicht Halt mache. Durch fehlenden Nachwuchs oder familiäre Verpflichtungen an den großen kirchlichen Festtagen ist der Chor auf die Verstärkung anderer Chöre angewiesen. So ist er dankbar für Aushilfe von 20 Chormitgliedern aus Markdorf und die Unterstützung aus Hagnau. Um dieses Hilfsangebot ausgewogen nutzen zu können, geht die Vernetzung so weit, dass die Chöre Markdorf und Kluftern das gleiche Repertoire – beispielsweise eine gemeinsame Messe – einstudieren. „Diese Kooperation ist es, die wir in den nächsten Jahren brauchen“, so Thomas Hößler.

Pfarrer ehrt Sänger

In seiner Funktion als Präses durfte Pfarrer Ulrich Hund im Auftrag des Diözesan-Cäcilienverbandes Franz Biller für 60 Jahre Mitgliedschaft auszeichnen und Irene Schabert für 40 Jahre zum Ehrenmitglied ernennen. Ebenso wurden Erika Wilhelm für zehn Jahre, Anni Vorkäufer für 35 Jahre und Kurt Braunschweiler für 45 Jahre geehrt. Thomas Hößler konnte auf 25 Jahre als Dirigent und Organist in Kluftern zurückblicken.

Zum Abschluss dankte Pfarrer Ulrich Hund den Chormitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz. „Proben heißt, immer da zu sein und bedeutet ein hohes zeitliches Engagement“, so der Präses. Vier Chöre kann die Seelsorgeeinheit Markdorf aufweisen und da die Liturgie von der Vielfalt lebt, begrüßt auch er diese Art der Kooperation und Vernetzung der Vereine, denn das ist die beste Voraussetzung für die Musik und deren Fortbestand. Aufgrund fehlender Wünsche und Anträge konnte die erste Vorsitzende Irene Schabert die Versammlung schließen und zum geselligen Teil einladen.