Beim Spiel des FC Kluftern geht es turbulent zu

Der TuS Immenstaad hat den Platz an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3 Südbaden mit einem 3:1-Sieg in Frickingen verteidigt. Vier Punkte trennen die Mannschaft von Trainer Ewald Heichele nun von den Verfolgern, dem SV Bermatingen, der die SG Herdwangen/Großschönach mit 6:1 besiegte, und dem SC Göggingen, der beim SC Pfullendorf II mit 3:6 Treffern unterlag. In Kluftern ging ein torreiches Spiel gegen den Tabellenvorletzten Bodensee Türkgücü Markdorf nach 84 Minuten beim Stand von 7:5 vorzeitig zu Ende.

Dabei verlief bis dahin alles ganz normal, wie Thomas Rauber vom Vorstand berichtet. Mahamad Singhateh brachte die überlegenen Gäste nach zwei Minuten in Führung. Den Ausgleich stellte Bernd Schmollinger wenig später her, doch danach hatten die Aufsteiger aus Markdorf eindeutig mehr vom Spiel. In die Pause ging die Heimelf mit einem 2:3-Rückstand. Nach dem Seitenwechsel stellte Michael Schmidt zwar den Gleichstand her, doch zwei unglückliche Eigentor von Nico Günther und Alexander Weber brachten die Klufterner erneut in Rückstand. Jonas Duske mit zwei Strafstoßtoren und Nico Günther sorgten innerhalb von elf Minuten für einen 6:2-Vorsprung, den Bernd Schmollinger in der 75. Minute auf 7:2 erhöhte. Turbulent wurde es, als Mahamad Singhateh einem Platzverweis des Unparteiischen Klaus-Gjord Schneider aus Konstanz nur widerwillig Folge leistete und mit seinem Verhalten nicht nur die Ordner auf den Plan rief, sondern auch die eigenen Fans. Die rempelten und schimpften wüst gegen die Markdorfer Spieler, die inzwischen das Spielfeld verlassen hatten. Da die Gäste sowieso wegen der vorangegangenen Strafstöße noch grantig waren, beschlossen sie kurzerhand, nicht mehr aufs Spielfeld zurückzukehren. Abpfiff. „Wir waren an den Geschehnissen völlig unbeteiligt und gehen davon aus, dass wir die Punkte bekommen“, sagte Rauber gestern Abend.

Bei den bissig auftretenden Frickingern sahen die Zuschauer von Anfang an einen offenen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die Gastgeber gingen schon nach zwei Minutendurch Lukas Kasper in Führung. Die Immenstaader drängten auf den Ausgleich, den Ralph-Jörn Kristen nach zwölf Minuten mit einem strammen Schuss aus 18 Metern herstellte. Ein Foul an Immenstaads Abwehrmann Stefan Regner in der 23. Minute ahndete der Unparteiische mit einem Strafstoß, den Philipp Bartsch verwandelte. Nach dem Seitenwechsel kam Jonas Heberle schnell zu mehreren guten Möglichkeiten. Ins Frickinger Netz ging erst der dritte Versuch, als Jonas Heberle den Ball nach einem Solo am Frickinger Torhüter Moritz Kohler vorbeizirkelte.