Anwohnerbeschwerden und Behördenauflagen gefährden den Funken

Mit einem großen Lob an seine Mitglieder hat Zunftmeister Andreas Lamm am Samstagabend die 47.Generalversammlung der Narrenzunft Kluftern im Bürgerhaus eröffnet. In seinem kurzen Rückblick dankte er allen für eine schöne Fasnet 2018. „Ihr seid eine unproblematische Gruppe und das sind nicht alle Zünfte. Die Fasnet mit euch macht richtig Spaß!“ Einziger Wermutstropfen sei für ihn das Narrenbaumfällen und der Kehraus, der ausschließlich von ein paar Vereinsmitgliedern und der Lumpenkapelle bestritten wurde, gewesen. Da werde man sich in der kommenden Zeit Gedanken machen, wie die Kluftinger hinter ihren Öfen hervorzulocken seien.

Nach einem gemeinsamen Abendessen konnte auch die Frau von Schriftführer Pius Schlegel, die ihren erkrankten Mann vertrat, nur Positives aus dem vergangenen Jahr berichten. Ob ein gelungener Vereinsausflug auf die Waldburg, eine geplante Maiwanderung mit dem Schützenverein oder ein gelungener Fasnetsauftakt am 11.11., der dieses Jahr ganz geschickt auf einen Samstag gefallen war und so die Beteiligung der Mitglieder enorm anwachsen ließ, stets herrschte eine gute Stimmung und ein schönes Miteinander vor. Doch auch hier gab es einen Wermutstropfen: die Frage der Fortführung des Funkenabrennens. Aufgrund der mangelnden Bereitschaft, die Funkenbauer zu unterstützen, hatten diese alle Hände voll zu tun um einen mustergültigen Funken aufzubauen. Ebenso nehmen die dauernd eingehenden Beschwerden der Anwohner und die restriktiveren Regeln von amtlicher Seite zu. So steht die Frage des Fortbestandes dieses alten Brauches infrage.

Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft durch den Ortsvorsteher Michael Nachbaur wurden Zunftmeister Andreas Lamm, Kassier Horst Brielmayer und Büttel Udo Beller ebenso einstimmig wieder in ihren Ämtern bestätigt. Zunftmeister Andreas Lamm kam nicht umhin, die neue Datenschutzverordnung zu erwähnen. Auf viele Vereine kommen dadurch Kosten und Arbeit zu. Der Aufwand, dies einzuhalten sei enorm, so Lamm. Auch er musste, wie so viele andere Kollegen, an diversen Fortbildungen teilnehmen. Doch Kluftern hatte aufgrund seiner geringen Mitgliederzahl noch Glück und befindet sich bereits auf dem aktuellen Stand.

Anschließend durfte Brauchtumerin Gabi Pfarherr vom Alemannischen Narrenring vier Mitglieder mit dem Hästrägerorden beziehungsweise mit dem Silberkranz für besondere Verdienste im Verein auszeichnen.