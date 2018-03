An der Tankstelle hat’s gefunkt

Seit ihrer ersten Begegnung an der Esso-Tankstelle in Manzell hat sich viel verändert: Tankwarte gibt es heute ebenso wenig wie die Tankstelle selbst. Ihre Liebe aber ist geblieben, und am Freitag haben Dorothea und Gerd Küster aus Lipbach ihre Goldene Hochzeit gefeiert.

Das Ehepaar erinnert sich noch gut an das Seehasenfest 1967. Damals jobbte die 20-jährige Dorothea als Tankwartin, als der zwei Jahre ältere Gerd seinem Kumpel und Tankstellenbesitzer Matthias einen Besuch abstattete. „Bei Matthias war immer der Treffpunkt“, erzählt der gebürtige Fischbacher Gerd Küster. So haben sich die beiden jungen Menschen kennengelernt und sind noch am selben Abend zusammen aufs Seehasenfest gegangen. Da hat’s dann bereits gefunkt.

Lange gezögert haben die beiden nicht: Verlobung im November, Hochzeit am 16. Februar 1968 im Spaltensteiner Standesamt. Der Hochzeitstag fiel übrigens auf den 21. Geburtstag der Braut. „Ohne Trauschein hätten wir damals keine Wohnung bekommen“, erzählt Dorothea Küster. Wer miterlebt, wie liebevoll die beiden nach 50 Jahren miteinander umgehen, merkt gleich, dass die Wohnung sicher nicht der einzige Grund für die Heirat war. „Toleranz und Hochachtung“ nennen die beiden als Rezept, dass ihre Ehe noch immer besteht. Zwei Söhne und drei Enkelkinder hat das Paar, das sich schon jetzt auf das erste Urenkelchen freut, das im Juni auf die Welt kommen soll.

Goldhochzeitsreise nach Florida

Das Leben der Küsters war immer sehr arbeitsam. Sei es bei der MTU, wo Gerd Küster 30 Jahre beschäftigt war, in der Freizeit beim Imkern oder als Aushilfe beim Bestatter. Dorothea Küster war unter anderem fünf Jahre lang Hausmeisterin in der Volksbank in Immenstaad und hat fast 17 Jahre im Krankenhaus Friedrichshafen gearbeitet. Vor elf Jahren sind Küsters nach Lipbach gezogen, wo sie sich mit ihrem Sohn das Haus teilen. Auch hier gibt es immer etwas zu tun. „Das Haus hält uns auf Trab“, sagt Gerd Küster und zeigt auf einen großen Holzstapel vorm Haus, aus dem einmal Brennholz werden soll. Im Urlaub sind sie am liebsten mit ihrem Wohnwagen unterwegs, beliebte Ziele sind der Bayerische Wald, der Breisgau und die Toskana. Demnächst geht‘s auf Goldhochzeitsreise. „Wir besuchen meine Schwester, die in Florida lebt“, erzählt Dorothea Küster voller Vorfreude. Zu einer großen Feier hatten Dorothea und Gerd Küster bei der Rosenhochzeit vor zehn Jahren eingeladen, die „Goldene“ haben sie im Familienkreis gefeiert.