Zu verkrampft und zu sorglos

Der SV Mietingen hat in der Fußball-Landesliga beim SV Kehlen mit 2:0 gewonnen und so drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Diese Zähler hätte der Gastgeber ebenfalls dringend gebraucht, doch die Mannschaft spielte 90 Minuten lang zu verkrampft. Die Gäste wirkten vor allem in Hälfte zwei etwas gelöster.

Samstagnachmittag, 17.20 Uhr, Sportplatz in Kehlen: Es läuft die 94. Minute. Die Gäste aus Mietingen führen durch ein Freistoßtor von Dominik Burry mit 1:0. Kehlens Abwehrchef Giovanni Paris wird im Mittelfeld nicht angegriffen. Paris fasst sich auch 25 Metern ein Herz. Der Ball wird immer länger, doch das Runde findet nicht den Weg ins Eckige. Der Ball knallt gegen den Pfosten und springt ins Feld zurück.

Die Abwehr der Gäste befreit sich aus der Umklammerung, der Ball landet hinter der Mittellinie bei Nikolai Hack. Dieser vertändelt ihn gegen Ben Rodloff und der Spieler aus Mietingen läuft alleine auf Serkan Ünal zu. Rodloff sieht, dass der Kehlener Torhüter weit vor seinem Tor steht und überlobbt ihn zum 2:0 – Game over. Der Unparteiische Klaus-Gjord Schneider pfeift die Partie danach ab.

Training und Wettkampf sind nicht das Gleiche

Dabei hatte sich der SV Kehlen für dieses Spiel gegen den Tabellenletzten viel vorgenommen. „Im Training ziehen alle sehr gut mit, wir haben viel Spaß“, sagte Kehlens Co-Trainer Martin Krafcsik. Der Wettkampf ist schon etwas anderes. Von Beginn an sahen die 200 Zuschauer wie sich der Abstiegskampf auf zwei Mannschaften auswirken kann. Beide Teams spielten ängstlich nach dem Motto: Ja keinen Fehler zu machen. Torchancen waren in Hälfte eins Mangelware, auch wenn der SV Kehlen etwas mehr Gefahr ausstrahlte.

Nach Wiederbeginn spielten die Gäste aggressiver, zwangen Kehlen zu Fehlern. Kehlens Spielfluss, so weit er da war, war futsch, auch weil Mittelfeldmotor David Bernhard geschickt gestört wurde. Trotzdem gingen die Gäste erst durch eine Standardsituation in Führung. Dominik Burry ließ mit seinem Freistoß Kehlens Serkan Ünal keine Chance.

Danach schien Kehlen den Schalter umzulegen, denn Niklai Hack hatte zwei erstklassige Möglichkeiten um auszugleichen. Sein Schuss aus zehn Meter ging übers Tor (70.) und beim zweiten Versuch schoss er Mietingens Torhüter Manuel Amann an (73.). Danach war Schluss mit Kehlens Herrlichkeit, viele Abspielfehler prägten das Spiel, die Gäste warteten auf den entscheidenden Fehler. Der kam nach 94 Minuten.

„Wir spielten zu verkrampft und so kannst du keine Partie gewinnen. Wir haben jetzt noch sechs Spiele, davon vier zu Hause. Wir benötigen drei Siege, das sollten wir schaffen“, sagte Kehlens Trainer Michael Steinmaßl. „Wir kamen zunächst gar nicht in die Partie. Nach 15 Minuten wurde es besser und in Hälfte zwei haben wir uns gesteigert und am Ende nicht unverdient gewonnen“, meinte Mietingens Trainer Reiner Voltenauer.