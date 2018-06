Zahlreiche Gruppen ziehen feiernd durch den Ort

Ein farbenfroher Festumzug hat in Kehlen am Sonntag zahlreiche Menschen an den Straßenrand gelockt, um den 1200. Geburtstag ihres Orts zu feiern. Zahlreiche Kinder der Grundschule, der Kindergärten sowie der Kehlener Vereine haben damit den Festnachmittag eröffnet. Mit dabei ein Oldtimer mit den Ehrengästen sowie weitere originell gestaltete und geschmückte Fahrzeuge und Gespanne. An das Jubiläum selbst erinnerten vor allem die Festwagen „1200 Jahre Kelinga“, „Alte Pfarrkirche“ sowie „Alte Schule Kehlen“. Musikalisch aufgemischt wurde der bunte Zug vom Feuerwehr-Spielmannszug, dem Jugendblasorchester sowie der Musikkapelle Kehlen. Zahlreiche begeisterte Zuschauer säumten den Umzugsweg und spendeten Applaus.

Hatte die Gemeinde Meckenbeuren schon am Freitag zum Festabend „1200 Jahre Kehlen“ eingeladen, so stand das Musikfest am Samstag und Sonntag ganz im Zeichen des Ortsjubiläums. Über einen gelungenen Festauftakt durfte sich der Musikverein Kehlen bereits bei der „Warm-Up-Party“ am Samstagabend mit den Schussentalern und der Band „Dorfkind“ freuen.

„In Kehlen festet man gern, dies ist auch bei den Vorträgen am Festabend deutlich geworden“, so Pfarrer Josef Scherer zu Beginn des ökumenischen Gottesdienstes in der St. Verena Kirche. Das Leben in Kehlen sei immer mit der Kirche und dem Glauben verbunden gewesen und dieses Miteinander von Vereinen, Gemeinde und Kirchengemeinde komme in diesem ökumenischen Gottesdienst erneut zum Ausdruck. Der Begriff „Heimat“ lasse sich sehr gut mit dem Ortsjubiläum und dem christlichen Glauben in Verbindung bringen, so Pfarrer Peter Steinle in seiner Festpredigt. „Heimat ist da, wo wir Ereignisse und Orte mitgestalten können, wo wir uns vertraut fühlen und uns Dinge und Menschen vertraut machen“, nahm er Bezug auf das rege Gemeinde- und Vereinsleben in der Jubiläumsortschaft.

Bewusst habe sie bei der Jubiläumsfeier dazu eingeladen, „aufmerksam und anerkennend zurück zu schauen auf die Entstehungsgeschichte der Gemeinde und die im Laufe der Zeit gewonnenen Erfahrungswerte“, schöpfe man doch daraus Erkenntnis, Freude, Kraft und Motivation für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft in Meckenbeuren, so Bürgermeisterin Elisabeth Kugel in ihrem Grußwort. Beeindruckend sei, wie sich Kehlen Veränderungsprozessen erfolgreich gestellt habe, so bei der Gemeindereform 1937 und beim Zusammenschluss mit Meckenbeuren Anfang der Siebziger Jahre. Die Lehre daraus sei, dass es ich immer wieder lohne und für ein gelingendes Gemeinwesen unverzichtbar sei, die Absolutheit der eigenen Interessen dem Erfolg der Gemeinschaft unterzuordnen, so Kugel.