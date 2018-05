SVK beim Wintercup dabei

Mit der Turnierteilnahme beim Oberzeller tws-Wintercup-Turnier absolviert der SV Kehlen am Samstag und Sonntag einen wichtigen Teil seiner Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Landesliga. Gegner ist am Samstag um 15 Uhr der TSV Eschach, während ab 13 Uhr bereits Gastgeber Oberzell und der Verbandsligist FC Wangen den Weg ins Endspiel (Sonntag, 15 Uhr) suchen. Die Spiele finden auf dem Kunstrasen in Oberzell statt.

„Ein gut besetztes Vorbereitungsturnier genau zum richtigen Zeitpunkt, welches zudem bestens organisiert ist“, sagt Trainer Michael Steinmaßl und schwärmt von diesem Kurzturnier, an welchem der SVK schon fast traditionell teilnimmt. Mit Ligakonkurrent TSV Eschach wartet im ersten Spiel ein guter Prüfstein auf seine Mannschaft: bereits im Ligaspiel gab es einen knappen 1:0-Sieg für den SV Kehlen. In diesem Spiel wird sich entscheiden, ob Kehlen am Sonntag das Finale erreicht oder um Rang drei (ab 13 Uhr) spielen wird.

In den vergangenen Wochen absolvierte Kehlen bereits zwei Testspiele: gegen den Oberligisten FV Ravensburg gab es eine 0:3-Niederlage, während am vergangenen Samstag gegen den Bezirksligisten FV Bad Schussenried 3:0 gewonnen wurde. Torschützen waren Maxi Rieber (2) und Dennis Petri. Am Wochenende absolviert die Mannschaft ein viertägiges Trainingslager am Lago Maggiore, ehe am 18. Februar -erneut gegen den TSV Eschach- das letzte Testspiel stattfindet. Zum Start in die Rückrunde reist Kehlen am 24. Februar zum TSV Heimenkirch.