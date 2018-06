SV Kehlen steht in Kißlegg vor schwerer Aufgabe

Es ist eine unendliche Geschichte, so scheint es. Kaum wird das Wetter besser, zieht es zahlreiche Menschen aus der Region und darüber hinaus an den Ersinger Baggersee. Mit ihren Fahrzeugen parken sie dann am Rauhriedweg, obwohl das Parken dort nicht erlaubt ist. Einige Bürger, auch Landwirte, die mit ihren Maschinen nicht mehr zu ihren Feldern kommen, haben sich jetzt lautstark im Ortschaftsrat beschwert.

Knapp 20 Ersinger sind am Mittwochabend als Zuhörer in den Ersinger Ortschaftsrat gekommen und haben in der Bürgerfragestunde ...