SV Kehlen startet in die Saisonvorbereitung

In der vergangenen Woche hat der SV Kehlen die Sommerpause beendet und bereitet sich auf die mittlerweile achten Landesligasaison vor. Mit einem 26-Mann starken Kader geht das SVK-Trainergespann Michael Steinmaßl, Martin Krafcsik und Torspielertrainer Stefan Frei das knapp sechswöchige Programm an.

Der Verein blickt auf eine Saison zurück, die einem Wechselbad der Gefühle glich. Zur Winterpause stand das Steinmaßl-Team auf Rang fünf, ehe in der Rückrunde die Reise nach und nach in Richtung abstiegsbedrohte Plätze ging. Erst drei Spieltage vor Saisonschluss gelang dem SVK der Befreiungsschlag mit einem Heimsieg gegen den TSV Eschach, womit Kehlen im Kampf um den Klassenerhalt ein ganz wichtiger Schritt gelang. Am Ende stand Tabellenrang sieben zu Buche.

Um solche Rückschläge zu vermeiden, verstärkte der SVK seinen Kader gezielt. Neu im Kader sind fünf Spieler, die zum SVK hinzustoßen, sowie vier Spieler, die aus der eigenen Jugend aufrücken. Mit Rückkehrer Benedikt Böning vom TSV Eschach – er spielte bis 2016 beim SVK –, Jonas Klawitter (FV Ravensburg II), Felix Kölle (VfB Friedrichshafen) und Torhüter Alexander Koch (SC Markdorf) kamen Spieler hinzu, die bereits Landesliga-Erfahrung aufweisen. Christian Bernhard vom Vereinsnachbarn SV Ettenkirch gilt als ein junges Talent. Und mit Lukas Ehmann, Luca Plattenhardt, Martin Schreiner sowie Erik Teufner stoßen vier Spieler von den eigenen A-Jugend zum Landesliga-Kader. Nicht mehr dabei sind Sebastian Stumpf, der zu seinem Heimatverein SV Deggenhausertal zurückkehrte, sowie Markus Lang, der seine aktive Laufbahn beendet hat.

Freilos in WFV-Pokalrunde eins

Mit intensiven Trainingseinheiten und mehreren Testspielen wird sich der SV Kehlen auf den Saisonauftakt 2018/19 am Freitagabend, 17. August gegen Aufsteiger FC Mengen vorbereiten. Im ersten Test gelang am vergangenen Samstag ein 4:2-Sieg beim Kreisligisten SV Deggenhausertal. Am Mittwochabend unterlag das Steinmaßl-Team beim FC Wangen mit 3:4.

Darüber hinaus spielt der Fußball-Landesligist in der zweiten WFV-Pokalrunde am 11. August gegen den Sieger aus dem Spiel FV Neufra gegen VfB Friedrichshafen. In der ersten Runde wurden die Schussentäler mit einem Freilos bedacht.