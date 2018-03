SV Kehlen reist zum Tabellenletzten

Zum Tabellenletzten TSG Ehingen führt der Weg von Fußball-Landesligist SV Kehlen am Samstag, 24. März. Das Spiel findet auf dem Kunstrasenplatz am Wenzelstein statt, der Spielbeginn wurde laut Vorschau kurzfristig auf 16 Uhr verlegt.

Als Neuling fand sich die TSG Ehingen bereits früh in der Spielzeit 2017/18 in der hinteren Tabellenregion wieder. Viele verletzte Spieler zu Saisonbeginn sowie einige knappe und unglückliche Niederlagen im Herbst führten dazu, dass die Donaustädter mittlerweile auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen sind.

Lediglich 13 Tore in 18 Spielen zeigen das Problem der TSG auf, die Verantwortlichen in Ehingen haben mittlerweile reagiert: Mit Stürmer Julian Guther und Verteidiger Michael Oberdorfer wurden zwei frühere TSG-Spieler aus Stuttgart zurückgeholt. Zudem gibt die Genesung des lange verletzten Stürmers Valentin Gombold Hoffnung, dass die vorhandenen Chancen bald besser genutzt werden können. „Im Saft“ hingegen steht der aus Laupheim gekommene Stürmer Daniel Topolovac, der mit drei Treffern die vereinsinterne Torschützenliste anführt.

Der neuerliche Spielausfall am vergangenen Samstag führt dazu, dass es dem SVK erheblich an Spielpraxis fehlt. Trainer Michael Steinmaßl gibt für das Spiel auf dem Ehinger Kunstrasen dennoch ein klares Ziel aus: „Mit einem Sieg haben wir die große Chance, in der Tabelle den Abstand nach hinten zu vergrößern. Diese müssen wir nutzen.“ Froh ist Steinmaßl darüber, dass der Kader bislang von größeren Verletzungen verschont geblieben ist, sodass alle Stammspieler an Bord sind.