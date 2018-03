SV Kehlen möchte Tabellensituation verbessern

Kehlen (sz) - Zum Auftakt in die Frühjahrsrunde spielt der SV Kehlen am Samstag, 24. Februar, ab 15 Uhr beim TSV Heimenkirch auf Kunstrasen. Die Westallgäuer belegen vor diesem Spiel Rang zwölf und damit einen Relegationsplatz, während die Schussentäler vom fünften Tabellenplatz aus der Winterpause starten.

Nicht blenden lassen möchte sich Kehlens Trainer Steinmaßl von dieser Ausgangsposition: „Wir haben nur wenige Punkte Vorsprung vor den hinteren Plätzen, die Tabelle ist ab Rang fünf ganz eng“, beschreibt er die Situation. „Daher wird dieses Spiel gegen Heimenkirch eine ganz wichtige Partie für uns. Gewinnen wir, können wir den Abstand nach hinten deutlich vergrößern.“

Eine fünfwöchige Vorbereitungsphase mit Höhen und Tiefen liegt hinter seiner Mannschaft. „Unser Wintertrainingslager am Lago Maggiore war bedingt zufriedenstellend. Die Trainingsmöglichkeiten waren ordentlich, doch hat uns leider auch dort das Wetter beeinträchtigt. Wir konnten nicht alle Einheiten wie erhofft durchführen“. Zudem wurde die Schlussphase der Vorbereitung durch die Verletzungen der beiden Leistungsträger Robin Knöpfler und Giovanni Paris beeinträchtigt. „Wir hoffen, dass wir beide bis zum Samstag wieder fit kriegen“, so der SVK-Coach.

So viel wie möglich wurde die Vorbereitung auf Kunstrasenplätzen in den benachbarten Orten durchgeführt – wird doch auch das Samstagspiel in Heimenkirch auf diesem Untergrund erfolgen. „Die Testspiele haben mir gefallen. Wir gehen daher gut vorbereitet in die Punktspiele.“ Gegen die höherklassigen Gegner FV Ravensburg (0:3) und FC Wangen (2:4) setzte es zwei Niederlagen, doch gegen Eschach (3:3 und 2:1) und Bad Schussenried (3:0) konnten Testspielsiege eingefahren werden. Mit allen Chancen auf den Klassenerhalt geht Heimenkirch in die Rückrundenspiele. „Sie haben sich in der Liga mittlerweile gut akklimatisiert“, sieht Steinmaßl die Entwicklung beim Samstag-Gegner. Schwer beeinträchtigt war die Hinrunde der Westallgäuer durch langwierige Verletzungen. Torhüter Benjamin Limburger schied bereits nach dem ersten Spieltag aus. Mit Tobias Schuwerk fiel ein Führungsspieler über weite Teile der Hinrunde aus. Schuwerk ist mittlerweile wieder im Kader, auf der Torhüterposition hat Heimenkirch mit der Verpflichtung des ligaerfahrenen Thomas Vogel (ehemals Maierhöfen) nachgerüstet.

Das Spiel am Samstag wird zeigen, welche der beiden Teams die Vorbereitung besser absolviert hat. Ein Kehlener Sieg würde die von Michael Steinmaßl erhoffte Absicherung in der Tabelle bringen.